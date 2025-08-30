Marktkommentar: Ton zwischen Nordkorea und den USA wieder schärfer
USA fordert Fortschritte bei Abrüstung vor Abbau von Sanktionen WTO-Chef zum Handelskonflikt: “Die ersten Schüsse sind bereits gefallen.” DE30...
Marktanalysen
Einleitung Bitcoin aktuell wirkt schwächer, obwohl FED-Chef Jerome Powell in Jackson Hole Signale für eine mögliche Zinssenkung andeutete. Nach dem kurzen Sprung auf neue Allzeithochs um 124.400 USD fällt die Kryptowährung zurück in Richtung $110.000. Während Anleger...
Mehr
Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 36/2025 KEY TAKEAWAYS GOLD ist am letzten Freitag an das Allzeithoch gelaufen, hat es aber knapp verfehlt. Dennoch ist die zurückliegende Handelswoche mit rund 2,3% an Wochenperformance sehr ordentlich gelaufen. Neue Hochs über...
Mehr
Nvidia Aktie heute: Aktienanalyse & Prognose Überblick über Nvidia Die Nvidia Aktie zählt zu den wertvollsten Aktienunternehmen weltweit und steht im Zentrum der digitalen Transformation. Das Unternehmen ist führend bei Grafikprozessoren (GPUs) und treibt Innovationen in...
Mehr
USA fordert Fortschritte bei Abrüstung vor Abbau von Sanktionen WTO-Chef zum Handelskonflikt: “Die ersten Schüsse sind bereits gefallen.” DE30...
Flache Eröffnung, Abwärtspotenzial im frühen Handel DE30 verteidigt 12.600 Punkte-Marke Test der 200-Tage-Linie könnte bevorstehen Der...
Türkische Lira erreicht neues Rekordtief gegenüber USD Treffen in Washington endet mit Enttäuschung Absicherungskosten gegen Lira-Abwertung...
Europäische Aktienmärkte eröffnen am Donnerstag etwas tiefer DE30 bleibt weiterhin in Konsolidierung stecken Adidas (ADS.DE) legt...
Wie erwartet keine Zinserhöhung der RBNZ, Projektionen werden jedoch verschoben Chinesischer VPI beschleunigt sich, während EPI im Juli...
Relativ ruhiger Tag an der Datenfront US-Daten: EPI und Arbeitsmarktdaten Kanadische Baubeginne am Nachmittag In der Tat gab es seit dem US-Börsenschluss...
Weitere Schweizer Bank bietet Krypto-Dienstleistungen an Oleksandr Stelmakh erwägt Verwendung von Blockchain-Technologie bei Wahlen Bitcoin...
Flache Eröffnung, Abwärtsdruck vom frühen Handel abgewehrt DE30 schafft es zurück in die Gewinnzone Test der 200-Tage-Linie...
Europäische Aktienmärkte mit moderaten Rückgängen DE30 scheitert am bullischen Trendkanal Münchener Rück (MUV2.DE)...
RBNZ-Treffen am heutigen Abend, NZD könnte von dem Ereignis profitieren Wöchentliches Update der DoE zu den Rohöllagerbeständen...
Trump macht klare Ansage für Unternehmen, die mit dem Iran Geschäfte machen DE30 bereits in der ersten Handelsstunde mit Verlusten EUR...
Geldpolitischer Kurs der RBA unverändert, leicht dovische Bemerkung Japanisches Lohnwachstum deutlich über Erwartungen Laut Reuters zog...
Nikkei (JAP225) könnte Ausbruch aus Konsolidierung vornehmen EURUSD unterschreitet untere Grenze des Dreiecksmusters Kupfer (COPPER) bemüht...
Deutscher Aktienmarkt führt Gewinne bei europäischer Eröffnung an Deutsche Industrieproduktion enttäuschte im Juni und bestätigt...
Wöchentlicher API-Bericht dürfte signifikanten Rückgang der Lagerbestände zeigen Kanadischer Ivey-EMI mit besseren Erwartungen...
US-Regierung mit neuen Sanktionen gegenüber dem Iran EZB-Bilanzsumme steigt auf ungefähr 2,5 Bio. EUR DE30 mit bullischer Tendenz im frühen...
Chinesische Daten diese Woche unter den wichtigsten Veröffentlichungen Kanadische Investoren warten auf Arbeitsmarktbericht US-Verbraucherpreisindex...
Der US-Dollar brach auf breiter Front ein, nachdem die chinesische Zentralbank die Mindestreserve für den Handel mit Devisentermingeschäften...
Der NFP-Bericht aus den USA beeindruckte die Anleger nicht, da die Beschäftigung nur um 157 Tsd. anstieg (erwartet wurde ein Anstieg von 190 Tsd.)....
Flache Eröffnung, leicht bullische Tendenz im frühen Handel Verhalten an Widerstand/Unterstützung bei 12.600 Punkten entscheidend Abwärtsbewegung...
Das angegebene Wohnsitzland wird nicht bedient. Wähle ein anderes Land aus.
Eine Änderung der Sprache wirkt sich auf den Wechsel des Regulierers aus