CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bitcoin News: Schwäche trotz dovisher FED – Bitcoin aktuell unter Druck ₿

30. August 2025

Einleitung Bitcoin aktuell wirkt schwächer, obwohl FED-Chef Jerome Powell in Jackson Hole Signale für eine mögliche Zinssenkung andeutete. Nach dem kurzen Sprung auf neue Allzeithochs um 124.400 USD fällt die Kryptowährung zurück in Richtung $110.000. Während Anleger...

Gold Analyse & Prognose 🟡 Nächste Woche schon neue Allzeithochs?! - Wochenausblick

30. August 2025

Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 36/2025 KEY TAKEAWAYS GOLD ist am letzten Freitag an das Allzeithoch gelaufen, hat es aber knapp verfehlt. Dennoch ist die zurückliegende Handelswoche mit rund 2,3% an Wochenperformance sehr ordentlich gelaufen. Neue Hochs über...

Aktie der Woche 🔴 NVIDIA 🔴 Wachtumstreiber für die Kapitalmärkte! (28.08.25)

28. August 2025

Nvidia Aktie heute: Aktienanalyse & Prognose Überblick über Nvidia Die Nvidia Aktie zählt zu den wertvollsten Aktienunternehmen weltweit und steht im Zentrum der digitalen Transformation. Das Unternehmen ist führend bei Grafikprozessoren (GPUs) und treibt Innovationen in...

31. Juli 2018

