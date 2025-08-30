DE30: Europäische Aktien steigen nach gestrigem Abverkauf
EU hilft von heißem Wetter betroffenen Landwirten DE30 versucht Widerstand bei 12.600 Punkten zu überwinden Allianz (ALV.DE): Performance...
Marktanalysen
Einleitung Bitcoin aktuell wirkt schwächer, obwohl FED-Chef Jerome Powell in Jackson Hole Signale für eine mögliche Zinssenkung andeutete. Nach dem kurzen Sprung auf neue Allzeithochs um 124.400 USD fällt die Kryptowährung zurück in Richtung $110.000. Während Anleger...
Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 36/2025 KEY TAKEAWAYS GOLD ist am letzten Freitag an das Allzeithoch gelaufen, hat es aber knapp verfehlt. Dennoch ist die zurückliegende Handelswoche mit rund 2,3% an Wochenperformance sehr ordentlich gelaufen. Neue Hochs über...
Nvidia Aktie heute: Aktienanalyse & Prognose Überblick über Nvidia Die Nvidia Aktie zählt zu den wertvollsten Aktienunternehmen weltweit und steht im Zentrum der digitalen Transformation. Das Unternehmen ist führend bei Grafikprozessoren (GPUs) und treibt Innovationen in...
Einzelhandelsumsatz der Eurozone dürfte weiteren Anstieg zeigen NFP erwartet erneut Lohnwachstum von 2,7% im Jahresvergleich Berkshire Hathaway...
Apple mit starkem Quartalsbericht und gutem Ausblick DE30 könnte weiterhin die Unterseite favorisieren EURUSD: Steht ein Test der unteren Grenze...
Anzahl russischer Mining-Unternehmen stieg im ersten Halbjahr 2018 um 15% Amerikanische Depotbank Northern Trust hilft Hedgefonds beim Einstieg in...
Bärische Eröffnung, starke Abwärtsbewegung am Vormittag DE30 durchbricht wichtige Unterstützungszone bei 12.600 Punkten Markt...
NFP-Bericht könnte starken US-Arbeitsmarkt bestätigen (Freitag, 14:30 Uhr) Fed scheint Zinsen im September zu erhöhen EURUSD wartet...
Deutsche Regierung legt Veto bei chinesischer Übernahme ein DE30 durchbricht Unterstützungszone bei 12.600 Punkten Siemens (SIE.DE) fällt,...
Erzeugerpreisindex der Eurozone dürfte sich im Juni beschleunigen Märkte erwarten Zinserhöhung der Bank of England DowDuPont (DWDP.US)...
Trump fordert Einstellung der US-Ermittlungen gegen Russland VW strebt industrielle Fertigung von Feststoffzellen an DE30: Abwärtsbewegung...
Nobelpreisträger Paul Krugman kritisiert Bitcoin Thailands größte Kinokette akzeptiert Krypto-Zahlungen Bitcoin (BITCOIN in der...
Ein gewaltiger Strom an makroökonomischen Berichten ließ das EURUSD-Paar unbeeindruckt, da es weiterhin im Konsolidierungsbereich und unter...
Bullen können Druck nicht Stand halten DE30 deutlich unter der 200-Tage-Linie Kann das Abwärtspotenzial begrenzt werden? Die jüngste...
Theresa May soll Urlaub verkürzt haben, um mit Emmanuel Macron über den Brexit zu sprechen DE30 orientierungslos im derzeitigen Aufwärtstrendkanal...
DoE-Daten dürften deutlichen Rückgang der Rohöllagerbestände zeigen FOMC verbleibt wohl in Wartestellung Tesla (TSLA.US) legt...
Donald Trump könnte Einsatz bei 200 Mrd. Strafzöllen erhöhen DE30 zwischen 200-Tage-Linie und 12.850 Punkte gefangen Erholungsversuch...
Commonwealth Bank of Australia führt grenzüberschreitende Sendungsverfolgung basierend auf der Blockchain-Technologie ein New Yorker Medical...
Bullische Eröffnung, Abwärtsdruck überwiegt dennoch DE30 fällt erneut auf 200-Tage-Linie zurück Abwärtsbewegung beschleunigt...
S&P 500 (US500) kehrt zur 2.800-Marke zurück Weizen trifft auf Schlüsselwiderstand NZDUSD in einer Dreiecksformation Beginnen...
Tesla (TSLA.US) soll Gespräche mit deutschen und niederländischen Behörden über europäischen Fabrikstandort führen DE30...
Europäisches Wirtschaftswachstum sollte sich im zweiten Quartal verlangsamen Das CB-Verbrauchervertrauen dürfte im Juli nahezu unverändert...
