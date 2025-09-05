Marktkommentar: Keine Überraschung beim FOMC-Sitzungsprotokoll
Zinserhöhungen im September und Dezember zu erwarten DE30 scheitert gestern erneut am Widerstand bei 12.430 Punkten EURUSD-Paar erobert 1,15-Marke...
Marktanalysen
🪙📈 US-Arbeitsmarktdaten schwach – Rückenwind für die GOLD Prognose Die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten enttäuschten deutlich und setzen die US-Notenbank unter Druck. Während die Fed nun fast sicher im September die Zinsen senken dürfte, profitiert Gold als sicherer...
Broadcom-Aktie im Fokus – Ein Gigant der Halbleiter- und Softwarebranche 📊 Die Broadcom-Aktie zählt aktuell zu den spannendsten Werten im Technologiesektor. Mit einem Börsenwert von rund 1,4 Billionen USD reiht sich Broadcom neben Schwergewichten wie NVIDIA, Microsoft und Amazon...
US Finanzsystem unter Druck – Liquiditätsabfluss und Risiken für Wall Street 💵 Das US Finanzsystem befindet sich an einem kritischen Punkt: Die US-Regierung führt seit Wochen beispiellose Auktionen von 4-Wochen-Staatsanleihen im Volumen von jeweils 100 Milliarden USD durch....
S&P 500 erreichte am Dienstag im Intraday-Handel sein Allzeithoch Technische Indikatoren deuten darauf hin, dass die Rallye nicht so überhitzt...
Griechischer Privatisierungsprozess langsamer als von EU-Kommission erwartet, nimmt jedoch Fahrt auf DE30 befindet sich erneut in wichtiger Widerstandszone...
Kanadischer Einzelhandelsumsatz dürfte leichten Anstieg zeigen DoE-Bericht: Rückgang der Rohöllagerbestände zu erwarten FOMC-Sitzungsprotokoll...
Wachstumsprognosen für Eurozone nach unten korrigiert John Bolton zur Türkei: “Diese Krise kann sofort enden” DE30 scheitert...
US-Bullenmarkt wird fortgesetzt Nur ein Rücksetzer beim USD? Bitcoin nahe wichtiger Unterstützung Konzentrieren wir uns zunächst...
Flache Eröffnung, Bullen dominieren bislang den Handelstag Erster wichtiger Widerstand in der Nähe: 12.430 Punkte Dennoch weit von Wiederaufnahme...
Ein schwächerer USD, der auf Trumps Kritik an der Federal Reserve zurückzuführen ist, hat zu einer besseren Stimmung an den Märkten...
Macron und Merkel treffen sich vor EU-Gipfel, um Brexit zu besprechen DE30 versucht immer noch 12.355 Punkte-Marke zu überwinden Bayer (BAYN.DE)...
Kanadischer Großhandel am frühen Nachmittag im Fokus Ungarische Währungshüter treffen heute ihren Zinsentscheid API-Daten dürften...
Trump dämpft Erwartungen beim Handelskonflikt zw. China und den USA Neuer Rentenvorschlag von Finanzminister Scholz stößt auf Kritik DE30-Bullen...
Capital One erwägt Verwendung der Blockchain-Technologie im Authentifizierungsprozess Chinesischer E-Commerce-Gigant JD.com startet “Blockchain...
Flache Eröffnung, starker früher Handel Eroberung der 12.430 Punkte entscheidend Trader sollten trotz Optimismus vorsichtig bleiben Dem...
Finanzminister Scholz fordert Türkei auf, dem IWF-Hilfsprogramm beizutreten DE30 bewegt sich in Richtung 12.350-Punkte EU entscheidet heute...
Die türkische Krise dürfte auch in dieser Woche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dennoch bietet der Wirtschaftskalender einige interessante...
Viele Fragen bezüglich der Zukunftspläne der türkischen Regierung Schärfere Überwachung Griechenlands nach Ende der Hilfsprogramme...
Flache Eröffnung, bärische Tendenz DE30 nähert sich gestrigen Tiefs Können Bullen dem Abwärtsdruck Stand halten? Sollte...
Flache Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten DE30 könnte weiter von Unterstützung abprallen Bayer (BAYN.DE) steigt,...
Kanadischer VPI heute im Fokus der Anleger Vorläufige Werte der Uni-Michigan für August Baker Hughes-Bericht zu den US-Ölbohrungen Am...
Trump bekräftigt seine Position gegenüber der Türkei Worte vom türkischen Finanzminister zeigen Wirkung DE30: Viele Widerstände...
