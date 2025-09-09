mehr
Marktanalysen

Wird eine jährliche Überarbeitung der Beschäftigungszahlen die Fed zu einer Senkung um 50 Basispunkte veranlassen?

9. September 2025

Nur wenige Tage nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht für August veröffentlicht das Bureau of Labor Statistics (BLS) seine jährliche Revision des Beschäftigungswachstums für den Zeitraum April 2024 bis März 2025. Diese Anpassung könnte nicht nur die Erwartungen...

Bitcoin News & Bitcoin Prognose: Wal-Verkäufe belasten BTC – Kursziel 115.000 USD im Fokus

8. September 2025

🪙 Bitcoin News & Bitcoin Prognose: Ruhiger Wochenstart trotz Wal-Verkäufen 📌 Key Takeaways Bitcoin News: BTC hält sich über 111.000 USD, während Ethereum bei 4.300 USD notiert – rund 10 % unter Allzeithoch. Whale-Aktivität: Wale verkauften im August...

Öl Preis & WTI Öl: OPEC+ erhöht Förderung – Risiko von Überangebot wächst

8. September 2025

🛢️ Öl Preis & WTI Öl: OPEC+ erhöht Produktion – Markt bleibt vorsichtig 📌 Key Takeaways OPEC+ Politik: Fördermenge steigt ab Oktober um 137.000 Barrel pro Tag – erste Lockerung der freiwilligen Kürzungen. Öl Preis Entwicklung: WTI Öl...

