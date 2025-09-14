DE30: Erholung oder Bullenfalle?
Die nächste Widerstandszone bei 12.600 Punkten scheint vorerst unüberwindbar. Wie stehen die Chancen auf eine weitere Erholung? Zum Zeitpunkt...
Marktanalysen
DAX Prognose & Analyse für KW 38/2025 📊 Die wichtigsten Punkte Der DAX ist Anfang September unter die SMA20 (aktuell bei 23.985 Punkten) gerutscht und hat sich unter dieser Durchschnittslinie etabliert. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass es in den letzten...
Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 38/2025 KEY TAKEAWAYS Im Tageschart ist gut erkennbar, dass Gold die Aufwärtsbewegung in der abgelaufenen Handelswoche weiter fortgesetzt hat, die Dynamik aber zum Erliegen gekommen ist, was aber auf Basis der Aufwärtsstrecke...
💹 Aktien News: MICRON Aktie springt nach Hochstufung durch Citi um 10 % 🚀 📰 Einleitung Die MICRON Aktie (MU.US) erlebt heute einen starken Kurssprung von rund +10 % auf 153 USD. Grund dafür ist eine Hochstufung durch Citi, die ihr Kursziel von 150 USD auf 175 USD angehoben haben. Die aktuelle...
CRO der Deutschen Bank warnt vor Gefahr eines No-Deal-Brexit DE30 notiert immer noch unter der 12.600 Punkte-Marke Aston Martin strebt IPO an Londoner...
Bureau of Economic Analysis veröffentlicht überarbeitetes US-BIP Schwebende Hausverkäufe (USA) sollten moderat steigen DoE dürfte...
Kanada könnte sich dem neuen Handelsabkommen anschließen Wall Street mit Gewinnen, CAD mit Aufwärtspotenzial DE30 scheitert vorerst...
US30 durchbricht Widerstand und folgt US500 Richtung Allzeithoch Öl steigt wieder, aktueller Widerstand könnte entscheidend sein USDPLN...
Schwedischer Einzelhandelsumsatz dürfte sich im Juli erholen Bestätigt das CB-Verbrauchervertrauen den Rückgang der Michigan-Werte?...
Druck auf Kanada erhöht sich nach neuem Abkommen Neue Nachrichten zum USA/EU-Handelskonflikt Höhere Risikobereitschaft am deutschen Aktienmarkt In...
Nach einer relativ ruhigen Woche kehrte am Montag die Volatilität bei der TRY zurück, da die Türkei nach einer einwöchigen Handelspause...
Inflationsdaten aus Europa und den USA im Mittelpunkt EMIs aus China könnten entscheidende Hinweise liefern Ifo-Index für die Stimmung...
Brexit-Unsicherheiten geben Grund zur Sorge Stegner (SPD) mit Vorschlägen für höheres Rentenniveau DE30 mit starkem Start in die...
Zusammenfassung: Kenia plant die Verwendung der Blockchain-Technologie für Echzeit-Umfragen Wird die US SEC ihre Meinung bezüglich...
Zusammenfassung: Italien EU Streit wird durch Flüchtlinge angeheizt DE30 hat es wiedereinmal nicht geschafft den Widerstand zu durchbrechen chinesische...
Zusammenfassung Das Treffen in Jackson Hole zieht heute die gesamte Aufmerksamkeit auf sich US Amerikanische Verbrauchsgüter stehen am Nachmittag...
US-amerikanische SEC lehnt Anträge für Bitcoin-ETFs ab Neue Revolut-Karte ermöglicht Cashback in Kryptowährungen Bitcoin unterschreitet...
Flache Eröffnung, leicht bullische Tendenz am Morgen Neuer Impuls notwendig für höhere Kurse Abpraller am Widerstand könnte...
Mehrere EU-Spitzenpositionen werden nächstes Jahr neu besetzt DE30 notiert immer noch unterhalb der Widerstandszone Deutsche Bank (DBK.DE)...
EMIs aus europäischen Volkswirtschaften am Vormittag US-Daten: EMIs und Verkäufe neuer Häuser EZB-Sitzungsprotokoll der letzten...
Zinserhöhungen im September und Dezember zu erwarten DE30 scheitert gestern erneut am Widerstand bei 12.430 Punkten EURUSD-Paar erobert 1,15-Marke...
S&P 500 erreichte am Dienstag im Intraday-Handel sein Allzeithoch Technische Indikatoren deuten darauf hin, dass die Rallye nicht so überhitzt...
Griechischer Privatisierungsprozess langsamer als von EU-Kommission erwartet, nimmt jedoch Fahrt auf DE30 befindet sich erneut in wichtiger Widerstandszone...
