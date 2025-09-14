mehr
71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld.

Marktanalysen

DAX: Droht ein Test tieferer Unterstützungen? 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse 🔴 Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

14. September 2025

DAX Prognose & Analyse für KW 38/2025 📊 Die wichtigsten Punkte  Der DAX ist Anfang September unter die SMA20 (aktuell bei 23.985 Punkten) gerutscht und hat sich unter dieser Durchschnittslinie etabliert. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass es in den letzten...

Gold Analyse & Prognose 🟡 Trotz Konsolidierungen bleibt es Bullisch! - Wochenausblick

13. September 2025

Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 38/2025 KEY TAKEAWAYS Im Tageschart ist gut erkennbar, dass Gold die Aufwärtsbewegung in der abgelaufenen Handelswoche weiter fortgesetzt hat, die Dynamik aber zum Erliegen gekommen ist, was aber auf Basis der Aufwärtsstrecke...

Aktien News: MICRON Aktie steigt +10 % – Citi hebt Kursziel auf 175 USD

11. September 2025

💹 Aktien News: MICRON Aktie springt nach Hochstufung durch Citi um 10 % 🚀 📰 Einleitung Die MICRON Aktie (MU.US) erlebt heute einen starken Kurssprung von rund +10 % auf 153 USD. Grund dafür ist eine Hochstufung durch Citi, die ihr Kursziel von 150 USD auf 175 USD angehoben haben. Die aktuelle...

