Wirtschaftskalender: Wird die Norges Bank wieder auf September hinweisen?
Keine Zinsänderung der Norges Bank zu erwarten Britischen Einzelhandelsumsätze sollten sich im Juli erholen US-Immobilienmarktdaten aus...
DAX Prognose & Analyse für KW 38/2025 📊 Die wichtigsten Punkte Der DAX ist Anfang September unter die SMA20 (aktuell bei 23.985 Punkten) gerutscht und hat sich unter dieser Durchschnittslinie etabliert. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass es in den letzten...
Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 38/2025 KEY TAKEAWAYS Im Tageschart ist gut erkennbar, dass Gold die Aufwärtsbewegung in der abgelaufenen Handelswoche weiter fortgesetzt hat, die Dynamik aber zum Erliegen gekommen ist, was aber auf Basis der Aufwärtsstrecke...
💹 Aktien News: MICRON Aktie springt nach Hochstufung durch Citi um 10 % 🚀 📰 Einleitung Die MICRON Aktie (MU.US) erlebt heute einen starken Kurssprung von rund +10 % auf 153 USD. Grund dafür ist eine Hochstufung durch Citi, die ihr Kursziel von 150 USD auf 175 USD angehoben haben. Die aktuelle...
Katar investiert 15 Mrd. USD in türkische Wirtschaft Ende August finden Gespräche zwischen den USA und China statt Der DE30 kann sich...
Bärische Eröffnung, Unentschlossenheit am Morgen Widerstand bei 12.430 Punkten wird respektiert DE30 bewegt sich auf gefährlichem...
Können die britischen Inflationsdaten das GBP stützen? US-Einzelhandelsumsätze: Update zu Konsumausgaben Wöchentlicher DoE-Bericht...
Präsident Erdogan reagiert mit Gegenstrafzöllen Bundeskanzlerin Merkel fordert strikte Linie beim Brexit DE30-Bullen versuchen den Kurs...
USDTRY steigt, da Türkei sich in einer Währungskrise befindet Aufwärtspotenzial für USD nach Durchbruch der Widerstandszone? Gold...
Bullische Eröffnung, starker früher Handel Gewinne nicht nachhaltig, Gap-Close am Mittag Weiteres Abwärtspotenzial könnte freigesetzt...
Europäischen Aktienmärkte nach TRY-Aufwertung etwas höher DE30 versucht seine jüngsten Verluste auszugleichen RWE (RWE.DE)...
GBP notiert vor Arbeitsmarktbericht geringfügig höher BIP-Daten aus der Eurozone API-Bericht zu den Rohöllagerbeständen am Abend Der...
Elon Musk plant Rückkauf von Tesla-Aktien, Saudi-Arabien als pontenzieller Investor TRY gerät weiter unter Druck, EURTRY und USDTRY mit...
Bitcoin erreicht über 50% der Krypto-Marktkapitalisierung Panafrikanische Bank veröffentlicht Krypto-Bericht Krypto-Enthusiasten wollen...
Bärisches Gap, wenig Volatilität im Anschluss DE30 scheint weiterhin Unterseite zu favorisieren Nächste Unterstützung bei 12.100...
Europäische Aktien eröffnen tiefer nach Unsicherheiten in der Türkei DE30: Nächste übergeordnete Unterstützung bei 12.100...
In der kommenden Woche erhalten wir zahlreiche makroökonomische Veröffentlichungen, insbesondere aus den USA und Großbritannien. Wie immer...
Nach neuen US-Sanktionen baut Russland US-Anleihen ab Commerzbank möchte Geschäftsvolumen mit Privatkunden ausbauen DE30 mit schwacher...
Weltbank kooperiert mit australischen Bank zur Umsetzung einer Blockchain-basierten Anleiheemission Können Google- oder Twitter-Datenbanken Krypto-Investitionsentscheidungen...
Bärische Eröffnung, Verkäufer dominieren den Markt Wichtige Unterstützung wurde bereits unterschritten Bullen müssen nun...
Europäische Indizes geraten zu Beginn der Sitzung unter Druck DE30 testet Tiefs der letzten Woche Deutsche Bank (DBK.DE) fällt trotz Berichten,...
Britisches Wirtschaftswachstum dürfte sich im zweiten Quartal beschleunigen US-VPI sollte starkes Preiswachstum bestätigen Kanadische...
USA fordert Fortschritte bei Abrüstung vor Abbau von Sanktionen WTO-Chef zum Handelskonflikt: “Die ersten Schüsse sind bereits gefallen.” DE30...
