USD erwartet NFP-Bericht
📊 Micron Technology Aktie im Fokus: Starke Erholung & Optimistische Prognosen 📰 Einleitung Die Micron Technology Aktie rückt verstärkt ins Rampenlicht der Finanzmärkte. Nach einem schwierigen Jahr 2023 zeigt sich seit 2024 eine klare Erholung. Getrieben durch die steigende Nachfrage...
📊 Börse heute & Börse aktuell: Fed-Zinsentscheid sorgt für kurzfristige Turbulenzen 📰 Einleitung Die US-Notenbank (Fed) hat den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt – die erste Zinssenkung in diesem Jahr. Während der Schritt im Markt erwartet wurde, herrschte Unsicherheit...
EILMELDUNG: Die Fed senkt die Zinsen um 25 Basispunkte wie erwartet; EURUSD legt zu! 💲📌 20:00 Uhr deutsche Zeit, Vereinigte Staaten – Fed-Zinsentscheid für Dezember: Aktuell: 4,25 % Prognose: 4,25 % Vorher: 4,50 % EURUSD Chart (M15) Quelle: xStation5 von...
Am heutigen Freitag verhält sich der USD aufgrund der schwachen Stimmung an den Aktienmärkten und des Risikos der Bekanntgabe von Zöllen...
US-Non-Farm-Payrolls dürften im August steigen Kanadisches Pendant und Ivey-EMI am Nachmittag Baker Hughes-Bericht für Ölhändler...
Stimmung an den weltweiten Aktienmärkten verschlechtert sich Handelskonflikte (USA vs. China, USA vs. Kanada) sorgen für Unsicherheiten DE30:...
NFP-Bericht steht vor saisonalen Herausforderungen Fed dürfte Zinsen erhöhen, US-Daten wichtig für Orientierung EURUSD verteidigt...
ADP-Bericht könnte Hinweise vor morgigen NFPs liefern ISM-Index zum Dienstleistungssektor dürfte sich wieder erholen DoE erwartet größeren...
Einigung zwischen USA und Kanada von großer Bedeutung Wirecard nimmt den Platz der Commerzbank im DE30 ein DE30 im frühen Handel weiter...
Das GBP steigt am Mittwoch aufgrund von Nachrichten, die darauf hindeuten, dass Deutschland und Großbritannien einige wichtige Forderungen fallen...
Tiefere Eröffnung, bärische Tendenz am Vormittag DE30 kämpf um Unterstützung bei 12.100 Punkten Erholung könnte nur von...
Angela Merkel unterstützt Idee, Euro-Derivate in Frankfurt zu clearen DE30 testet wichtiges Swing-Level Bayer (BAYN.DE): Verzögerung bei...
EMI zum Dienstleistungssektor könnte letzte Chance für GBP sein US-Handelsbilanzdefizit dürfte im Juli weiter steigen Keine Zinserhöhung...
Handelspolitik belastet Wall Street DE30-Bären dominieren Handelsbeginn EURUSD am Morgen unter Druck An der Wall Street war in den letzten...
Der USD ist am Dienstag der klare Gewinner, da der ISM-Index auf eine solide US-Produktion hinweist und die Ängste in den Schwellenmärkten eskalieren....
Länder der Eurozone um Zinserhöhungen besorgt DE30 könnte letztes Tief bei 12.297 Punkten erneut testen Deutsche Bank (DBK.DE) steigt...
Umfragedaten aus GB, USA und Kanada ISM-Index zum Fertigungssektor dürfte erneut zurückgehen BoE-Mitglieder sagen vor Treasury-Ausschuss...
Nur US-Aktienmärkte scheinen neue Hochs zu erreichen DE30-Bullen setzten positives Signal im frühen Handel Starker USD könnte EUR...
Leicht bärische Eröffnung, kaum Bewegung am Vormittag Marktteilnehmer befinden sich in Wartestellung Nächster Impuls könnte...
Europäische Aktien werden zu Beginn der Woche tiefer gehandelt Fitch senkt Italiens Rating-Ausblick, Tria unterstützt Anleihen Deutsche...
Die jüngsten Daten aus Großbritannien enttäuschten, da der Einkaufsmanagerindex zum verarbeitenden Gewerbe für August bei 52,8 Punkten...
US-Wirtschaftsdaten und EMIs aus Europa Handelskonflikte wieder im Fokus USD-gebundene Währungspaare betroffen Der US-Feiertag am Montag...
Handelskonflikte belasten chinesische Daten EURUSD scheitert am Widerstand bei 1,17 DE30 setzt jüngste Abwärtsbewegung fort Während...
