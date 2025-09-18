mehr
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld.

Marktanalysen

Micron Technology Aktie: Prognosen, Kursziel & aktuelle Aktien News

18. September 2025

📊 Micron Technology Aktie im Fokus: Starke Erholung & Optimistische Prognosen 📰 Einleitung Die Micron Technology Aktie rückt verstärkt ins Rampenlicht der Finanzmärkte. Nach einem schwierigen Jahr 2023 zeigt sich seit 2024 eine klare Erholung. Getrieben durch die steigende Nachfrage...

Mehr

Fed-Zinsentscheid sorgt für Kurswende – Nasdaq 100 testet 24.000 Punkte

17. September 2025

📊 Börse heute & Börse aktuell: Fed-Zinsentscheid sorgt für kurzfristige Turbulenzen 📰 Einleitung Die US-Notenbank (Fed) hat den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt – die erste Zinssenkung in diesem Jahr. Während der Schritt im Markt erwartet wurde, herrschte Unsicherheit...

Mehr

EILMELDUNG: Die Fed senkt die Zinsen um 25 Basispunkte wie erwartet; EURUSD legt zu! 💲📌

17. September 2025

EILMELDUNG: Die Fed senkt die Zinsen um 25 Basispunkte wie erwartet; EURUSD legt zu! 💲📌 20:00 Uhr deutsche Zeit, Vereinigte Staaten – Fed-Zinsentscheid für Dezember: Aktuell: 4,25 % Prognose: 4,25 % Vorher: 4,50 % EURUSD Chart (M15) Quelle: xStation5 von...

Mehr

24. August 2018
23. August 2018
22. August 2018
21. August 2018
20. August 2018

Wirtschaftskalender

Marktsentiment

Sind andere Trader derzeit Long oder Short? Was machen die anderen Trader:

Top Instrumente

Die größten Kursbewegungen, Plus und Minus, die Tops & Flops an den Märkten:

Schließe dich weltweit
1 700 000 Investoren an

Jetzt investieren App herunterladen App herunterladen