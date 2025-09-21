DE30: EU entscheidet über Linde-Praxair-Fusion
Finanzminister Scholz fordert Türkei auf, dem IWF-Hilfsprogramm beizutreten DE30 bewegt sich in Richtung 12.350-Punkte EU entscheidet heute...
Marktanalysen
📊 Börse Aktuell & Börse Ausblick: Fed-Zinsentscheid, Triple Witching & spannende Woche voraus 📰 Einleitung Die Börse aktuell blickt auf ein ereignisreiches Highlight zurück: Die Fed hat ihre erste Zinssenkung des Jahres beschlossen. Gleichzeitig ist heute „Triple...
Mehr
DAX Prognose & Analyse für die neue Woche, KW 39/2025 📊 Die wichtigsten Punkte Solange der DAX Index aber unter der SMA20 notiert, solange besteht die Gefahr, dass sich die Schwäche weiter fortsetzen könnte. Können sich die Bären in den kommenden Handelstagen...
Mehr
Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 39/2025 KEY TAKEAWAYS Im Gold Tageschart ist gut erkennbar, dass die Aufwärtsbewegung sich in der abgelaufenen Handelswoche weiter fortgesetzt hat, die Dynamik aber weiter abgeflacht ist. Dies ist aber auf Basis der Aufwärtsstrecke...
Mehr
Finanzminister Scholz fordert Türkei auf, dem IWF-Hilfsprogramm beizutreten DE30 bewegt sich in Richtung 12.350-Punkte EU entscheidet heute...
Die türkische Krise dürfte auch in dieser Woche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dennoch bietet der Wirtschaftskalender einige interessante...
Viele Fragen bezüglich der Zukunftspläne der türkischen Regierung Schärfere Überwachung Griechenlands nach Ende der Hilfsprogramme...
Flache Eröffnung, bärische Tendenz DE30 nähert sich gestrigen Tiefs Können Bullen dem Abwärtsdruck Stand halten? Sollte...
Flache Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten DE30 könnte weiter von Unterstützung abprallen Bayer (BAYN.DE) steigt,...
Kanadischer VPI heute im Fokus der Anleger Vorläufige Werte der Uni-Michigan für August Baker Hughes-Bericht zu den US-Ölbohrungen Am...
Trump bekräftigt seine Position gegenüber der Türkei Worte vom türkischen Finanzminister zeigen Wirkung DE30: Viele Widerstände...
Europäische Aktienmärkte eröffnen höher, Ausnahme ITA40 Italienische Anleihen verlieren weiter an Wert Henkel (HEN3.DE) fällt,...
Am Donnerstag signalisierten die USA und China Gesprächsbereitschaft im Handelsstreit und sorgten damit für etwas bessere Stimmung. Allerdings...
Keine Zinsänderung der Norges Bank zu erwarten Britischen Einzelhandelsumsätze sollten sich im Juli erholen US-Immobilienmarktdaten aus...
Katar investiert 15 Mrd. USD in türkische Wirtschaft Ende August finden Gespräche zwischen den USA und China statt Der DE30 kann sich...
Bärische Eröffnung, Unentschlossenheit am Morgen Widerstand bei 12.430 Punkten wird respektiert DE30 bewegt sich auf gefährlichem...
Können die britischen Inflationsdaten das GBP stützen? US-Einzelhandelsumsätze: Update zu Konsumausgaben Wöchentlicher DoE-Bericht...
Präsident Erdogan reagiert mit Gegenstrafzöllen Bundeskanzlerin Merkel fordert strikte Linie beim Brexit DE30-Bullen versuchen den Kurs...
USDTRY steigt, da Türkei sich in einer Währungskrise befindet Aufwärtspotenzial für USD nach Durchbruch der Widerstandszone? Gold...
Bullische Eröffnung, starker früher Handel Gewinne nicht nachhaltig, Gap-Close am Mittag Weiteres Abwärtspotenzial könnte freigesetzt...
Europäischen Aktienmärkte nach TRY-Aufwertung etwas höher DE30 versucht seine jüngsten Verluste auszugleichen RWE (RWE.DE)...
GBP notiert vor Arbeitsmarktbericht geringfügig höher BIP-Daten aus der Eurozone API-Bericht zu den Rohöllagerbeständen am Abend Der...
Elon Musk plant Rückkauf von Tesla-Aktien, Saudi-Arabien als pontenzieller Investor TRY gerät weiter unter Druck, EURTRY und USDTRY mit...
Bitcoin erreicht über 50% der Krypto-Marktkapitalisierung Panafrikanische Bank veröffentlicht Krypto-Bericht Krypto-Enthusiasten wollen...
Das angegebene Wohnsitzland wird nicht bedient. Wähle ein anderes Land aus.
Eine Änderung der Sprache wirkt sich auf den Wechsel des Regulierers aus