71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld.

Marktanalysen

Kakao Preis fällt – Silber Kurs glänzt: Rohstoffe im Fokus 🍫

23. September 2025

  Einleitung Während der Kakao Preis zuletzt auf den tiefsten Stand seit November 2024 gefallen ist, setzt der Silber Kurs seinen Höhenflug fort. Anleger sehen sich mit gegensätzlichen Trends konfrontiert: Agrarrohstoffe geraten durch bessere Ernteaussichten unter Druck, während...

Krypto-Nachrichten: Bitcoin und Ethereum fallen aufgrund von Gewinnmitnahmen und Absicherungsnachfrage📉

22. September 2025

Krypto Aktuell – Montag: Die Kryptomärkte starteten mit deutlichen Rückgängen, ausgelöst durch massive Liquidationen von fast 1,7 Milliarden USD. Trotz eines schwächeren US-Dollars (-0,2 %) konnte Bitcoin nicht profitieren. Gold legte über 1 % zu und stieg über...

Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴 Gold, EURCHF, Nasdaq 100

21. September 2025

📊 Börse Aktuell & Börse Ausblick: Fed-Zinsentscheid, Triple Witching & spannende Woche voraus 📰 Einleitung Die Börse aktuell blickt auf ein ereignisreiches Highlight zurück: Die Fed hat ihre erste Zinssenkung des Jahres beschlossen. Gleichzeitig ist heute „Triple...

Wirtschaftskalender

Marktsentiment

Top Instrumente

