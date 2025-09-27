DE30: Handelskonflikte belasten Europa, Lufthansa fällt nach Herabstufung
Europäische Aktien eröffnen nach Eskalation der Handelskonflikte tiefer Donald Trump droht erneut mit WTO-Austritt DE30 baut seine Verluste...
Marktanalysen
Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 40/2025 KEY TAKEAWAYS Nach einer Konsolidierung konnte sich Gold in den letzten Handelstagen weiter aufwärtsschieben und ein neues Allzeithoch formatieren. Es ging zu Wochenmitte moderat abwärts, die Rücksetzer lockten...
💻 Oracle Aktie im Fokus: TikTok-Deal bringt Bewegung in den Markt 📰 Einleitung Die Oracle Aktie rückt erneut ins Rampenlicht, nachdem US-Präsident Donald Trump ein Dekret unterzeichnet hat, das den Rahmen für den Fortbestand von TikTok in den USA festlegt. Das neue US-Unternehmen soll...
💼 Salesforce Aktie im Fokus: Wachstum, Missionforce & neue Chancen 📰 Einleitung Die Salesforce Aktie steht derzeit verstärkt im Rampenlicht. Das US-Softwareunternehmen aus San Francisco gilt als weltweiter Marktführer im CRM-Segment (Customer Relationship Management) und baut seine...
Frankreich und Italien veröffentlichen am Morgen Inflationsberichte Preiswachstum in der Eurozone dürfte intakt bleiben Verbrauchervertrauen...
Trumps Äußerungen sorgen für Unsicherheiten Türkische Lira erholt sich am Freitag etwas DE30 gab am Donnerstag Wochengewinne...
In dieser Woche präsentieren wir Ihnen vier Märkte, die interessant aussehen und/oder einige wichtige Preisbewegungen aufweisen: Öl, Mais,...
Bärische Eröffnung, Kursrückgänge im frühen Handel Bullen können einen Teil der Verluste wieder ausgleichen Es besteht...
Europäische Aktien beginnen den Donnerstag weitgehend tiefer Italienische Aktien werden flach gehandelt, Anleiherenditen etwas tiefer DE30...
Deutsche Inflation dürfte sich im August beschleunigen Kanadischer BIP-Bericht am frühen Nachmittag US-PCE-Inflation sollte über...
Die Ölpreise sind nach dem wöchentlichen DoE-Bericht zu den Lagerbeständen deutlich gestiegen. Die Rohöllagerbestände gingen um...
Die nächste Widerstandszone bei 12.600 Punkten scheint vorerst unüberwindbar. Wie stehen die Chancen auf eine weitere Erholung? Zum Zeitpunkt...
CRO der Deutschen Bank warnt vor Gefahr eines No-Deal-Brexit DE30 notiert immer noch unter der 12.600 Punkte-Marke Aston Martin strebt IPO an Londoner...
Bureau of Economic Analysis veröffentlicht überarbeitetes US-BIP Schwebende Hausverkäufe (USA) sollten moderat steigen DoE dürfte...
Kanada könnte sich dem neuen Handelsabkommen anschließen Wall Street mit Gewinnen, CAD mit Aufwärtspotenzial DE30 scheitert vorerst...
US30 durchbricht Widerstand und folgt US500 Richtung Allzeithoch Öl steigt wieder, aktueller Widerstand könnte entscheidend sein USDPLN...
Schwedischer Einzelhandelsumsatz dürfte sich im Juli erholen Bestätigt das CB-Verbrauchervertrauen den Rückgang der Michigan-Werte?...
Druck auf Kanada erhöht sich nach neuem Abkommen Neue Nachrichten zum USA/EU-Handelskonflikt Höhere Risikobereitschaft am deutschen Aktienmarkt In...
Nach einer relativ ruhigen Woche kehrte am Montag die Volatilität bei der TRY zurück, da die Türkei nach einer einwöchigen Handelspause...
Inflationsdaten aus Europa und den USA im Mittelpunkt EMIs aus China könnten entscheidende Hinweise liefern Ifo-Index für die Stimmung...
Brexit-Unsicherheiten geben Grund zur Sorge Stegner (SPD) mit Vorschlägen für höheres Rentenniveau DE30 mit starkem Start in die...
Zusammenfassung: Kenia plant die Verwendung der Blockchain-Technologie für Echzeit-Umfragen Wird die US SEC ihre Meinung bezüglich...
Zusammenfassung: Italien EU Streit wird durch Flüchtlinge angeheizt DE30 hat es wiedereinmal nicht geschafft den Widerstand zu durchbrechen chinesische...
