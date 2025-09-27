mehr
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld.

Marktanalysen

Gold Analyse & Prognose 🟡 Rücksetzer locken sofort neue Käufer an! - Wochenausblick

27. September 2025

Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 40/2025 KEY TAKEAWAYS Nach einer Konsolidierung konnte sich Gold in den letzten Handelstagen weiter aufwärtsschieben und ein neues Allzeithoch formatieren. Es ging zu Wochenmitte moderat abwärts, die Rücksetzer lockten...

Mehr

Oracle Aktie News: TikTok-Deal über 14 Mrd. USD stärkt Rolle von Oracle

26. September 2025

💻 Oracle Aktie im Fokus: TikTok-Deal bringt Bewegung in den Markt 📰 Einleitung Die Oracle Aktie rückt erneut ins Rampenlicht, nachdem US-Präsident Donald Trump ein Dekret unterzeichnet hat, das den Rahmen für den Fortbestand von TikTok in den USA festlegt. Das neue US-Unternehmen soll...

Mehr

Salesforce Aktie Analyse: Wachstum, Missionforce & neue Chancen – Aktien News

25. September 2025

💼 Salesforce Aktie im Fokus: Wachstum, Missionforce & neue Chancen 📰 Einleitung Die Salesforce Aktie steht derzeit verstärkt im Rampenlicht. Das US-Softwareunternehmen aus San Francisco gilt als weltweiter Marktführer im CRM-Segment (Customer Relationship Management) und baut seine...

Mehr

31. August 2018
30. August 2018
29. August 2018
28. August 2018
27. August 2018
24. August 2018

Wirtschaftskalender

Marktsentiment

Sind andere Trader derzeit Long oder Short? Was machen die anderen Trader:

Top Instrumente

Die größten Kursbewegungen, Plus und Minus, die Tops & Flops an den Märkten:

Schließe dich weltweit
1 700 000 Investoren an

Jetzt investieren App herunterladen App herunterladen