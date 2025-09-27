Wirtschaftskalender - Jeder schaut auf Jackson Hole
Zusammenfassung Das Treffen in Jackson Hole zieht heute die gesamte Aufmerksamkeit auf sich US Amerikanische Verbrauchsgüter stehen am Nachmittag...
Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 40/2025 KEY TAKEAWAYS Nach einer Konsolidierung konnte sich Gold in den letzten Handelstagen weiter aufwärtsschieben und ein neues Allzeithoch formatieren. Es ging zu Wochenmitte moderat abwärts, die Rücksetzer lockten...
💻 Oracle Aktie im Fokus: TikTok-Deal bringt Bewegung in den Markt 📰 Einleitung Die Oracle Aktie rückt erneut ins Rampenlicht, nachdem US-Präsident Donald Trump ein Dekret unterzeichnet hat, das den Rahmen für den Fortbestand von TikTok in den USA festlegt. Das neue US-Unternehmen soll...
💼 Salesforce Aktie im Fokus: Wachstum, Missionforce & neue Chancen 📰 Einleitung Die Salesforce Aktie steht derzeit verstärkt im Rampenlicht. Das US-Softwareunternehmen aus San Francisco gilt als weltweiter Marktführer im CRM-Segment (Customer Relationship Management) und baut seine...
US-amerikanische SEC lehnt Anträge für Bitcoin-ETFs ab Neue Revolut-Karte ermöglicht Cashback in Kryptowährungen Bitcoin unterschreitet...
Flache Eröffnung, leicht bullische Tendenz am Morgen Neuer Impuls notwendig für höhere Kurse Abpraller am Widerstand könnte...
Mehrere EU-Spitzenpositionen werden nächstes Jahr neu besetzt DE30 notiert immer noch unterhalb der Widerstandszone Deutsche Bank (DBK.DE)...
EMIs aus europäischen Volkswirtschaften am Vormittag US-Daten: EMIs und Verkäufe neuer Häuser EZB-Sitzungsprotokoll der letzten...
Zinserhöhungen im September und Dezember zu erwarten DE30 scheitert gestern erneut am Widerstand bei 12.430 Punkten EURUSD-Paar erobert 1,15-Marke...
S&P 500 erreichte am Dienstag im Intraday-Handel sein Allzeithoch Technische Indikatoren deuten darauf hin, dass die Rallye nicht so überhitzt...
Griechischer Privatisierungsprozess langsamer als von EU-Kommission erwartet, nimmt jedoch Fahrt auf DE30 befindet sich erneut in wichtiger Widerstandszone...
Kanadischer Einzelhandelsumsatz dürfte leichten Anstieg zeigen DoE-Bericht: Rückgang der Rohöllagerbestände zu erwarten FOMC-Sitzungsprotokoll...
Wachstumsprognosen für Eurozone nach unten korrigiert John Bolton zur Türkei: “Diese Krise kann sofort enden” DE30 scheitert...
US-Bullenmarkt wird fortgesetzt Nur ein Rücksetzer beim USD? Bitcoin nahe wichtiger Unterstützung Konzentrieren wir uns zunächst...
Flache Eröffnung, Bullen dominieren bislang den Handelstag Erster wichtiger Widerstand in der Nähe: 12.430 Punkte Dennoch weit von Wiederaufnahme...
Ein schwächerer USD, der auf Trumps Kritik an der Federal Reserve zurückzuführen ist, hat zu einer besseren Stimmung an den Märkten...
Macron und Merkel treffen sich vor EU-Gipfel, um Brexit zu besprechen DE30 versucht immer noch 12.355 Punkte-Marke zu überwinden Bayer (BAYN.DE)...
Kanadischer Großhandel am frühen Nachmittag im Fokus Ungarische Währungshüter treffen heute ihren Zinsentscheid API-Daten dürften...
Trump dämpft Erwartungen beim Handelskonflikt zw. China und den USA Neuer Rentenvorschlag von Finanzminister Scholz stößt auf Kritik DE30-Bullen...
Capital One erwägt Verwendung der Blockchain-Technologie im Authentifizierungsprozess Chinesischer E-Commerce-Gigant JD.com startet “Blockchain...
Flache Eröffnung, starker früher Handel Eroberung der 12.430 Punkte entscheidend Trader sollten trotz Optimismus vorsichtig bleiben Dem...
Finanzminister Scholz fordert Türkei auf, dem IWF-Hilfsprogramm beizutreten DE30 bewegt sich in Richtung 12.350-Punkte EU entscheidet heute...
Die türkische Krise dürfte auch in dieser Woche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dennoch bietet der Wirtschaftskalender einige interessante...
