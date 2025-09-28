mehr
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Marktanalysen

Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴AUDUSD, EURUSD, Shanghai Composite

28. September 2025

📊 Börse aktuell & Börse Ausblick: Wichtige Daten für Fed, RBA & China im Fokus 📰 Einleitung Die neue Handelswoche bringt spannende Impulse für die Börse aktuell. Besonders im Fokus stehen die US-Arbeitsmarktdaten, ISM-Indizes, die Zinsentscheidung der Reserve Bank...

DAX: Die Seitwärtsphase hat ausgeprägten Charakter! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse 🔴 Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

28. September 2025

DAX Prognose & Analyse für die neue Woche, KW 40/2025 📊 Die wichtigsten Punkte  Aus dem DAX Tageschart kann herausgelesen werden, dass es übergeordnet in einer engen Box seitwärts ging. Diese Seitwärtsphase hat mittlerweile einen ausgeprägten Charakter....

Gold Analyse & Prognose 🟡 Rücksetzer locken sofort neue Käufer an! - Wochenausblick

27. September 2025

Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 40/2025 KEY TAKEAWAYS Nach einer Konsolidierung konnte sich Gold in den letzten Handelstagen weiter aufwärtsschieben und ein neues Allzeithoch formatieren. Es ging zu Wochenmitte moderat abwärts, die Rücksetzer lockten...

