CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Marktanalysen

Börse aktuell: Shutdown-Risiken, Gold-Rally & volatile Märkte im Oktober

1. Oktober 2025

📊 Börse aktuell & US Börse: Shutdown-Risiken im traditionell volatilen Oktober Einleitung Der Oktober gilt historisch als der volatilste Monat an den Aktienmärkten – durchschnittlich ist die Schwankungsbreite 33 % höher als in den übrigen Monaten des Jahres. Auch...

WTI.OIL fällt – OPEC+ Produktionspläne setzen ÖL Preis unter Druck

30. September 2025

🛢️ WTI.OIL fällt nach OPEC+-Berichten – ÖL Preis unter Druck 📰 Einleitung Der ÖL Preis steht erneut im Fokus der Märkte: WTI.OIL verliert fast 2 %, nachdem Berichte aufgetaucht sind, dass OPEC+ die Ölproduktion in den kommenden drei Monaten jeweils um 500.000 Barrel...

Rohstoffe im Fokus: Gold Kurs & Silber Kurs im Fokus – Wohin geht die Reise? 🪙

30. September 2025

Einleitung Der Gold Kurs und der Silber Kurs stehen aktuell stark im Fokus der Märkte. Während Gold nach einem Rekordhoch von fast 3.900 USD leicht zurückfällt, bewegt sich Silber in der Nähe seines höchsten Niveaus seit 2011. Anleger fragen sich: Setzt sich die Rallye...

