Ängste in Schwellenmärkten lassen USD steigen, Aktien fallen
Der USD ist am Dienstag der klare Gewinner, da der ISM-Index auf eine solide US-Produktion hinweist und die Ängste in den Schwellenmärkten eskalieren....
Marktanalysen
📊 Börse aktuell & US Börse: Shutdown-Risiken im traditionell volatilen Oktober Einleitung Der Oktober gilt historisch als der volatilste Monat an den Aktienmärkten – durchschnittlich ist die Schwankungsbreite 33 % höher als in den übrigen Monaten des Jahres. Auch...
🛢️ WTI.OIL fällt nach OPEC+-Berichten – ÖL Preis unter Druck 📰 Einleitung Der ÖL Preis steht erneut im Fokus der Märkte: WTI.OIL verliert fast 2 %, nachdem Berichte aufgetaucht sind, dass OPEC+ die Ölproduktion in den kommenden drei Monaten jeweils um 500.000 Barrel...
Einleitung Der Gold Kurs und der Silber Kurs stehen aktuell stark im Fokus der Märkte. Während Gold nach einem Rekordhoch von fast 3.900 USD leicht zurückfällt, bewegt sich Silber in der Nähe seines höchsten Niveaus seit 2011. Anleger fragen sich: Setzt sich die Rallye...
Länder der Eurozone um Zinserhöhungen besorgt DE30 könnte letztes Tief bei 12.297 Punkten erneut testen Deutsche Bank (DBK.DE) steigt...
Umfragedaten aus GB, USA und Kanada ISM-Index zum Fertigungssektor dürfte erneut zurückgehen BoE-Mitglieder sagen vor Treasury-Ausschuss...
Nur US-Aktienmärkte scheinen neue Hochs zu erreichen DE30-Bullen setzten positives Signal im frühen Handel Starker USD könnte EUR...
Leicht bärische Eröffnung, kaum Bewegung am Vormittag Marktteilnehmer befinden sich in Wartestellung Nächster Impuls könnte...
Europäische Aktien werden zu Beginn der Woche tiefer gehandelt Fitch senkt Italiens Rating-Ausblick, Tria unterstützt Anleihen Deutsche...
Die jüngsten Daten aus Großbritannien enttäuschten, da der Einkaufsmanagerindex zum verarbeitenden Gewerbe für August bei 52,8 Punkten...
US-Wirtschaftsdaten und EMIs aus Europa Handelskonflikte wieder im Fokus USD-gebundene Währungspaare betroffen Der US-Feiertag am Montag...
Handelskonflikte belasten chinesische Daten EURUSD scheitert am Widerstand bei 1,17 DE30 setzt jüngste Abwärtsbewegung fort Während...
Flache Eröffnung, bärische Tendenz im frühen Handel Bären dominieren den heutigen Handelstag Mehr Abwärtspotenzial könnte...
Europäische Aktien eröffnen nach Eskalation der Handelskonflikte tiefer Donald Trump droht erneut mit WTO-Austritt DE30 baut seine Verluste...
Frankreich und Italien veröffentlichen am Morgen Inflationsberichte Preiswachstum in der Eurozone dürfte intakt bleiben Verbrauchervertrauen...
Trumps Äußerungen sorgen für Unsicherheiten Türkische Lira erholt sich am Freitag etwas DE30 gab am Donnerstag Wochengewinne...
In dieser Woche präsentieren wir Ihnen vier Märkte, die interessant aussehen und/oder einige wichtige Preisbewegungen aufweisen: Öl, Mais,...
Bärische Eröffnung, Kursrückgänge im frühen Handel Bullen können einen Teil der Verluste wieder ausgleichen Es besteht...
Europäische Aktien beginnen den Donnerstag weitgehend tiefer Italienische Aktien werden flach gehandelt, Anleiherenditen etwas tiefer DE30...
Deutsche Inflation dürfte sich im August beschleunigen Kanadischer BIP-Bericht am frühen Nachmittag US-PCE-Inflation sollte über...
Die Ölpreise sind nach dem wöchentlichen DoE-Bericht zu den Lagerbeständen deutlich gestiegen. Die Rohöllagerbestände gingen um...
Die nächste Widerstandszone bei 12.600 Punkten scheint vorerst unüberwindbar. Wie stehen die Chancen auf eine weitere Erholung? Zum Zeitpunkt...
CRO der Deutschen Bank warnt vor Gefahr eines No-Deal-Brexit DE30 notiert immer noch unter der 12.600 Punkte-Marke Aston Martin strebt IPO an Londoner...
