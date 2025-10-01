Top Charts der Woche
US-Bullenmarkt wird fortgesetzt Nur ein Rücksetzer beim USD? Bitcoin nahe wichtiger Unterstützung Konzentrieren wir uns zunächst...
Marktanalysen
📊 Börse aktuell & US Börse: Shutdown-Risiken im traditionell volatilen Oktober Einleitung Der Oktober gilt historisch als der volatilste Monat an den Aktienmärkten – durchschnittlich ist die Schwankungsbreite 33 % höher als in den übrigen Monaten des Jahres. Auch...
Mehr
🛢️ WTI.OIL fällt nach OPEC+-Berichten – ÖL Preis unter Druck 📰 Einleitung Der ÖL Preis steht erneut im Fokus der Märkte: WTI.OIL verliert fast 2 %, nachdem Berichte aufgetaucht sind, dass OPEC+ die Ölproduktion in den kommenden drei Monaten jeweils um 500.000 Barrel...
Mehr
Einleitung Der Gold Kurs und der Silber Kurs stehen aktuell stark im Fokus der Märkte. Während Gold nach einem Rekordhoch von fast 3.900 USD leicht zurückfällt, bewegt sich Silber in der Nähe seines höchsten Niveaus seit 2011. Anleger fragen sich: Setzt sich die Rallye...
Mehr
US-Bullenmarkt wird fortgesetzt Nur ein Rücksetzer beim USD? Bitcoin nahe wichtiger Unterstützung Konzentrieren wir uns zunächst...
Flache Eröffnung, Bullen dominieren bislang den Handelstag Erster wichtiger Widerstand in der Nähe: 12.430 Punkte Dennoch weit von Wiederaufnahme...
Ein schwächerer USD, der auf Trumps Kritik an der Federal Reserve zurückzuführen ist, hat zu einer besseren Stimmung an den Märkten...
Macron und Merkel treffen sich vor EU-Gipfel, um Brexit zu besprechen DE30 versucht immer noch 12.355 Punkte-Marke zu überwinden Bayer (BAYN.DE)...
Kanadischer Großhandel am frühen Nachmittag im Fokus Ungarische Währungshüter treffen heute ihren Zinsentscheid API-Daten dürften...
Trump dämpft Erwartungen beim Handelskonflikt zw. China und den USA Neuer Rentenvorschlag von Finanzminister Scholz stößt auf Kritik DE30-Bullen...
Capital One erwägt Verwendung der Blockchain-Technologie im Authentifizierungsprozess Chinesischer E-Commerce-Gigant JD.com startet “Blockchain...
Flache Eröffnung, starker früher Handel Eroberung der 12.430 Punkte entscheidend Trader sollten trotz Optimismus vorsichtig bleiben Dem...
Finanzminister Scholz fordert Türkei auf, dem IWF-Hilfsprogramm beizutreten DE30 bewegt sich in Richtung 12.350-Punkte EU entscheidet heute...
Die türkische Krise dürfte auch in dieser Woche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dennoch bietet der Wirtschaftskalender einige interessante...
Viele Fragen bezüglich der Zukunftspläne der türkischen Regierung Schärfere Überwachung Griechenlands nach Ende der Hilfsprogramme...
Flache Eröffnung, bärische Tendenz DE30 nähert sich gestrigen Tiefs Können Bullen dem Abwärtsdruck Stand halten? Sollte...
Flache Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten DE30 könnte weiter von Unterstützung abprallen Bayer (BAYN.DE) steigt,...
Kanadischer VPI heute im Fokus der Anleger Vorläufige Werte der Uni-Michigan für August Baker Hughes-Bericht zu den US-Ölbohrungen Am...
Trump bekräftigt seine Position gegenüber der Türkei Worte vom türkischen Finanzminister zeigen Wirkung DE30: Viele Widerstände...
Europäische Aktienmärkte eröffnen höher, Ausnahme ITA40 Italienische Anleihen verlieren weiter an Wert Henkel (HEN3.DE) fällt,...
Am Donnerstag signalisierten die USA und China Gesprächsbereitschaft im Handelsstreit und sorgten damit für etwas bessere Stimmung. Allerdings...
Keine Zinsänderung der Norges Bank zu erwarten Britischen Einzelhandelsumsätze sollten sich im Juli erholen US-Immobilienmarktdaten aus...
Katar investiert 15 Mrd. USD in türkische Wirtschaft Ende August finden Gespräche zwischen den USA und China statt Der DE30 kann sich...
Bärische Eröffnung, Unentschlossenheit am Morgen Widerstand bei 12.430 Punkten wird respektiert DE30 bewegt sich auf gefährlichem...
Das angegebene Wohnsitzland wird nicht bedient. Wähle ein anderes Land aus.
Eine Änderung der Sprache wirkt sich auf den Wechsel des Regulierers aus