CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Marktanalysen

Bitcoin News: Bitcoin aktuell vor neuen Allzeithochs ₿

4. Oktober 2025

Einleitung Bitcoin aktuell zeigt sich zum Start ins vierte Quartal stark. Nach der Rückeroberung wichtiger Marken kletterte der Kurs über 120.000 USD und nimmt die Allzeithochs ins Visier. Getrieben wird die Bewegung von schwachen US-Arbeitsmarktdaten und der Aussicht auf weitere FED-Zinssenkungen....

Gold Analyse & Prognose 🟡 Weiterhin klar Bullisches Bild! - Wochenausblick

4. Oktober 2025

Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 41/2025 KEY TAKEAWAYS Gold konnte in der abgelaufenen Handelswoche an ein neues Allzeithoch laufen. Vier der letzten fünf Tageskerzen im Chart sind grün eingefärbt. In den letzten Handelstagen hat das Edelmetall die...

Börse aktuell: Shutdown-Risiken, Gold-Rally & volatile Märkte im Oktober

1. Oktober 2025

📊 Börse aktuell & US Börse: Shutdown-Risiken im traditionell volatilen Oktober Einleitung Der Oktober gilt historisch als der volatilste Monat an den Aktienmärkten – durchschnittlich ist die Schwankungsbreite 33 % höher als in den übrigen Monaten des Jahres. Auch...

