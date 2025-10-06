mehr
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Marktanalysen

Nikkei 225 Index auf Rekordhoch

6. Oktober 2025

Japan Börse & Nikkei 225: Sanae Takaichi wird neue Premierministerin – Märkte reagieren mit Rally Einleitung Die politische Landschaft Japans erlebt einen bedeutenden Wechsel: Sanae Takaichi wurde zur neuen Vorsitzenden der Liberaldemokratischen Partei (LDP) gewählt und...

CAC 40 Preis fällt nach Rücktritt von Premierminister Lecornu – Euro und Anleihen unter Druck

6. Oktober 2025

📉 CAC 40 Preis & Euro unter Druck nach Rücktritt von Premierminister Lecornu Einleitung Die politische Unsicherheit in Frankreich nimmt zu: Premierminister Sébastien Lecornu ist überraschend von seinem Amt zurückgetreten. Präsident Emmanuel Macron hatte ihm bis Sonntagabend...

DAX: Stabil Aufwärts! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse 🔴 Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

5. Oktober 2025

DAX Prognose & DAX Analyse Chartanalyse, Ausblick & Wochentrends (KW 41 / 2025) 📊 Die wichtigsten Punkte  Die bisherige Seitwärtsphase im DAX hatte einen ausgeprägten Charakter! Erst vor einigen Handelstagen gelang es dem Index sich aus der Box zu befreien. Mit...

Wirtschaftskalender

Marktsentiment

Top Instrumente

