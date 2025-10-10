mehr
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld.

Marktanalysen

Nasdaq 100 Index fällt über 2 % – Börse USA unter Druck nach Massenentlassungen

10. Oktober 2025

📉 Börse USA im Minus: Nasdaq 100 Index fällt über 2 % nach Massenentlassungen in der US-Regierung 💬 Einleitung Die Börse USA gerät stark unter Druck, nachdem Berichte über großangelegte Entlassungen von Bundesangestellten im Zuge des anhaltenden Government Shutdowns...

Mehr

Nasdaq 100 Index fällt

10. Oktober 2025

Börse USA: Nasdaq 100 Index fällt nach Trump-Warnung zu China – Angst vor neuem Handelskrieg kehrt zurück 💬 Einleitung Die Börse USA geriet heute deutlich unter Druck, nachdem Ex-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform TruthSocial vor einer neuen Eskalation im...

Mehr

Die EZB bereitet sich nicht auf Veränderungen vor. Ist der EURUSD unterbewertet?

10. Oktober 2025

Forex Aktuell: EZB signalisiert Stabilität Die Europäische Zentralbank (EZB) zeigt sich aktuell zurückhaltend und plant keine Änderungen der Geldpolitik. Mitglieder wie Mārtiņš Kazāks und José Luis Escrivá betonten heute, dass das Inflationsziel erreicht sei...

Mehr

31. August 2018
30. August 2018
29. August 2018
28. August 2018
27. August 2018
24. August 2018

Wirtschaftskalender

Marktsentiment

Sind andere Trader derzeit Long oder Short? Was machen die anderen Trader:

Top Instrumente

Die größten Kursbewegungen, Plus und Minus, die Tops & Flops an den Märkten:

Schließe dich weltweit
1 700 000 Investoren an

Jetzt investieren App herunterladen App herunterladen