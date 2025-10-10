Kryptowährungen: SEC lehnt neun Anträge für Bitcoin-ETFs ab
US-amerikanische SEC lehnt Anträge für Bitcoin-ETFs ab Neue Revolut-Karte ermöglicht Cashback in Kryptowährungen Bitcoin unterschreitet...
Marktanalysen
📉 Börse USA im Minus: Nasdaq 100 Index fällt über 2 % nach Massenentlassungen in der US-Regierung 💬 Einleitung Die Börse USA gerät stark unter Druck, nachdem Berichte über großangelegte Entlassungen von Bundesangestellten im Zuge des anhaltenden Government Shutdowns...
Börse USA: Nasdaq 100 Index fällt nach Trump-Warnung zu China – Angst vor neuem Handelskrieg kehrt zurück 💬 Einleitung Die Börse USA geriet heute deutlich unter Druck, nachdem Ex-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform TruthSocial vor einer neuen Eskalation im...
Forex Aktuell: EZB signalisiert Stabilität Die Europäische Zentralbank (EZB) zeigt sich aktuell zurückhaltend und plant keine Änderungen der Geldpolitik. Mitglieder wie Mārtiņš Kazāks und José Luis Escrivá betonten heute, dass das Inflationsziel erreicht sei...
Flache Eröffnung, leicht bullische Tendenz am Morgen Neuer Impuls notwendig für höhere Kurse Abpraller am Widerstand könnte...
Mehrere EU-Spitzenpositionen werden nächstes Jahr neu besetzt DE30 notiert immer noch unterhalb der Widerstandszone Deutsche Bank (DBK.DE)...
EMIs aus europäischen Volkswirtschaften am Vormittag US-Daten: EMIs und Verkäufe neuer Häuser EZB-Sitzungsprotokoll der letzten...
Zinserhöhungen im September und Dezember zu erwarten DE30 scheitert gestern erneut am Widerstand bei 12.430 Punkten EURUSD-Paar erobert 1,15-Marke...
S&P 500 erreichte am Dienstag im Intraday-Handel sein Allzeithoch Technische Indikatoren deuten darauf hin, dass die Rallye nicht so überhitzt...
Griechischer Privatisierungsprozess langsamer als von EU-Kommission erwartet, nimmt jedoch Fahrt auf DE30 befindet sich erneut in wichtiger Widerstandszone...
Kanadischer Einzelhandelsumsatz dürfte leichten Anstieg zeigen DoE-Bericht: Rückgang der Rohöllagerbestände zu erwarten FOMC-Sitzungsprotokoll...
Wachstumsprognosen für Eurozone nach unten korrigiert John Bolton zur Türkei: “Diese Krise kann sofort enden” DE30 scheitert...
US-Bullenmarkt wird fortgesetzt Nur ein Rücksetzer beim USD? Bitcoin nahe wichtiger Unterstützung Konzentrieren wir uns zunächst...
Flache Eröffnung, Bullen dominieren bislang den Handelstag Erster wichtiger Widerstand in der Nähe: 12.430 Punkte Dennoch weit von Wiederaufnahme...
Ein schwächerer USD, der auf Trumps Kritik an der Federal Reserve zurückzuführen ist, hat zu einer besseren Stimmung an den Märkten...
Macron und Merkel treffen sich vor EU-Gipfel, um Brexit zu besprechen DE30 versucht immer noch 12.355 Punkte-Marke zu überwinden Bayer (BAYN.DE)...
Kanadischer Großhandel am frühen Nachmittag im Fokus Ungarische Währungshüter treffen heute ihren Zinsentscheid API-Daten dürften...
Trump dämpft Erwartungen beim Handelskonflikt zw. China und den USA Neuer Rentenvorschlag von Finanzminister Scholz stößt auf Kritik DE30-Bullen...
Capital One erwägt Verwendung der Blockchain-Technologie im Authentifizierungsprozess Chinesischer E-Commerce-Gigant JD.com startet “Blockchain...
Flache Eröffnung, starker früher Handel Eroberung der 12.430 Punkte entscheidend Trader sollten trotz Optimismus vorsichtig bleiben Dem...
Finanzminister Scholz fordert Türkei auf, dem IWF-Hilfsprogramm beizutreten DE30 bewegt sich in Richtung 12.350-Punkte EU entscheidet heute...
Die türkische Krise dürfte auch in dieser Woche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dennoch bietet der Wirtschaftskalender einige interessante...
Viele Fragen bezüglich der Zukunftspläne der türkischen Regierung Schärfere Überwachung Griechenlands nach Ende der Hilfsprogramme...
