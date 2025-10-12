Wirtschaftskalender: GBP-Händler erwarten Beschäftigungsdaten
GBP notiert vor Arbeitsmarktbericht geringfügig höher BIP-Daten aus der Eurozone API-Bericht zu den Rohöllagerbeständen am Abend Der...
Marktanalysen
📊 Börse Ausblick: Drei Märkte im Fokus – EURUSD, Silber & S&P 500 🔍 💬 Einleitung Die erste volle Oktoberwoche stand im Zeichen neuer Rekordstände an der Wall Street und historischer Höchstwerte bei Gold und Silber. Diese Entwicklung ist bemerkenswert, da sie inmitten...
📈 DAX Prognose & Analyse für KW 42/2025 (13.10. - 17.10.25) Die wichtigsten Punkte Das 4h DAX Chart hat sich durch den Rücksetzer in den letzten Handelsstunden am Freitag deutlich eingetrübt und kann nur noch als "neutral" interpretiert werden. Ohne den Kursrutsch...
Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 42/2025 KEY TAKEAWAYS Gold hat sich in den letzten Handelstagen weiter aufwärtsschieben können. Es ging im Zuge dessen an ein neues Allzeithoch, das aber genutzt wurde, um Gewinne mitzunehmen. Das Edelmetall rutsche unter...
Elon Musk plant Rückkauf von Tesla-Aktien, Saudi-Arabien als pontenzieller Investor TRY gerät weiter unter Druck, EURTRY und USDTRY mit...
Bitcoin erreicht über 50% der Krypto-Marktkapitalisierung Panafrikanische Bank veröffentlicht Krypto-Bericht Krypto-Enthusiasten wollen...
Bärisches Gap, wenig Volatilität im Anschluss DE30 scheint weiterhin Unterseite zu favorisieren Nächste Unterstützung bei 12.100...
Europäische Aktien eröffnen tiefer nach Unsicherheiten in der Türkei DE30: Nächste übergeordnete Unterstützung bei 12.100...
In der kommenden Woche erhalten wir zahlreiche makroökonomische Veröffentlichungen, insbesondere aus den USA und Großbritannien. Wie immer...
Nach neuen US-Sanktionen baut Russland US-Anleihen ab Commerzbank möchte Geschäftsvolumen mit Privatkunden ausbauen DE30 mit schwacher...
Weltbank kooperiert mit australischen Bank zur Umsetzung einer Blockchain-basierten Anleiheemission Können Google- oder Twitter-Datenbanken Krypto-Investitionsentscheidungen...
Bärische Eröffnung, Verkäufer dominieren den Markt Wichtige Unterstützung wurde bereits unterschritten Bullen müssen nun...
Europäische Indizes geraten zu Beginn der Sitzung unter Druck DE30 testet Tiefs der letzten Woche Deutsche Bank (DBK.DE) fällt trotz Berichten,...
Britisches Wirtschaftswachstum dürfte sich im zweiten Quartal beschleunigen US-VPI sollte starkes Preiswachstum bestätigen Kanadische...
USA fordert Fortschritte bei Abrüstung vor Abbau von Sanktionen WTO-Chef zum Handelskonflikt: “Die ersten Schüsse sind bereits gefallen.” DE30...
Flache Eröffnung, Abwärtspotenzial im frühen Handel DE30 verteidigt 12.600 Punkte-Marke Test der 200-Tage-Linie könnte bevorstehen Der...
Türkische Lira erreicht neues Rekordtief gegenüber USD Treffen in Washington endet mit Enttäuschung Absicherungskosten gegen Lira-Abwertung...
Europäische Aktienmärkte eröffnen am Donnerstag etwas tiefer DE30 bleibt weiterhin in Konsolidierung stecken Adidas (ADS.DE) legt...
Wie erwartet keine Zinserhöhung der RBNZ, Projektionen werden jedoch verschoben Chinesischer VPI beschleunigt sich, während EPI im Juli...
Relativ ruhiger Tag an der Datenfront US-Daten: EPI und Arbeitsmarktdaten Kanadische Baubeginne am Nachmittag In der Tat gab es seit dem US-Börsenschluss...
Weitere Schweizer Bank bietet Krypto-Dienstleistungen an Oleksandr Stelmakh erwägt Verwendung von Blockchain-Technologie bei Wahlen Bitcoin...
Flache Eröffnung, Abwärtsdruck vom frühen Handel abgewehrt DE30 schafft es zurück in die Gewinnzone Test der 200-Tage-Linie...
Europäische Aktienmärkte mit moderaten Rückgängen DE30 scheitert am bullischen Trendkanal Münchener Rück (MUV2.DE)...
