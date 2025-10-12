mehr
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld.

Marktanalysen

Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴EURUSD, Silber, S&P 500

12. Oktober 2025

📊 Börse Ausblick: Drei Märkte im Fokus – EURUSD, Silber & S&P 500 🔍 💬 Einleitung Die erste volle Oktoberwoche stand im Zeichen neuer Rekordstände an der Wall Street und historischer Höchstwerte bei Gold und Silber. Diese Entwicklung ist bemerkenswert, da sie inmitten...

Mehr

DAX: "Politische Börse" drückt den Index nach unten! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse 🔴 Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

12. Oktober 2025

📈 DAX Prognose & Analyse für KW 42/2025 (13.10. - 17.10.25) Die wichtigsten Punkte  Das 4h DAX Chart hat sich durch den Rücksetzer in den letzten Handelsstunden am Freitag deutlich eingetrübt und kann nur noch als "neutral" interpretiert werden. Ohne den Kursrutsch...

Mehr

Gold Analyse & Prognose 🟡 Und noch mehr Rückenwind für Gold! - Wochenausblick

11. Oktober 2025

Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 42/2025 KEY TAKEAWAYS Gold hat sich in den letzten Handelstagen weiter aufwärtsschieben können. Es ging im Zuge dessen an ein neues Allzeithoch, das aber genutzt wurde, um Gewinne mitzunehmen. Das Edelmetall rutsche unter...

Mehr

8. August 2018
7. August 2018
6. August 2018
3. August 2018
2. August 2018

Wirtschaftskalender

Marktsentiment

Sind andere Trader derzeit Long oder Short? Was machen die anderen Trader:

Top Instrumente

Die größten Kursbewegungen, Plus und Minus, die Tops & Flops an den Märkten:

Schließe dich weltweit
1 700 000 Investoren an

Jetzt investieren App herunterladen App herunterladen