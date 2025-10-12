Wirtschaftskalender: Könnte der NZD vom RBNZ-Zinsentscheid profitieren?
RBNZ-Treffen am heutigen Abend, NZD könnte von dem Ereignis profitieren Wöchentliches Update der DoE zu den Rohöllagerbeständen...
Marktanalysen
📊 Börse Ausblick: Drei Märkte im Fokus – EURUSD, Silber & S&P 500 🔍 💬 Einleitung Die erste volle Oktoberwoche stand im Zeichen neuer Rekordstände an der Wall Street und historischer Höchstwerte bei Gold und Silber. Diese Entwicklung ist bemerkenswert, da sie inmitten...
Mehr
📈 DAX Prognose & Analyse für KW 42/2025 (13.10. - 17.10.25) Die wichtigsten Punkte Das 4h DAX Chart hat sich durch den Rücksetzer in den letzten Handelsstunden am Freitag deutlich eingetrübt und kann nur noch als "neutral" interpretiert werden. Ohne den Kursrutsch...
Mehr
Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 42/2025 KEY TAKEAWAYS Gold hat sich in den letzten Handelstagen weiter aufwärtsschieben können. Es ging im Zuge dessen an ein neues Allzeithoch, das aber genutzt wurde, um Gewinne mitzunehmen. Das Edelmetall rutsche unter...
Mehr
RBNZ-Treffen am heutigen Abend, NZD könnte von dem Ereignis profitieren Wöchentliches Update der DoE zu den Rohöllagerbeständen...
Trump macht klare Ansage für Unternehmen, die mit dem Iran Geschäfte machen DE30 bereits in der ersten Handelsstunde mit Verlusten EUR...
Geldpolitischer Kurs der RBA unverändert, leicht dovische Bemerkung Japanisches Lohnwachstum deutlich über Erwartungen Laut Reuters zog...
Nikkei (JAP225) könnte Ausbruch aus Konsolidierung vornehmen EURUSD unterschreitet untere Grenze des Dreiecksmusters Kupfer (COPPER) bemüht...
Deutscher Aktienmarkt führt Gewinne bei europäischer Eröffnung an Deutsche Industrieproduktion enttäuschte im Juni und bestätigt...
Wöchentlicher API-Bericht dürfte signifikanten Rückgang der Lagerbestände zeigen Kanadischer Ivey-EMI mit besseren Erwartungen...
US-Regierung mit neuen Sanktionen gegenüber dem Iran EZB-Bilanzsumme steigt auf ungefähr 2,5 Bio. EUR DE30 mit bullischer Tendenz im frühen...
Chinesische Daten diese Woche unter den wichtigsten Veröffentlichungen Kanadische Investoren warten auf Arbeitsmarktbericht US-Verbraucherpreisindex...
Der US-Dollar brach auf breiter Front ein, nachdem die chinesische Zentralbank die Mindestreserve für den Handel mit Devisentermingeschäften...
Der NFP-Bericht aus den USA beeindruckte die Anleger nicht, da die Beschäftigung nur um 157 Tsd. anstieg (erwartet wurde ein Anstieg von 190 Tsd.)....
Flache Eröffnung, leicht bullische Tendenz im frühen Handel Verhalten an Widerstand/Unterstützung bei 12.600 Punkten entscheidend Abwärtsbewegung...
EU hilft von heißem Wetter betroffenen Landwirten DE30 versucht Widerstand bei 12.600 Punkten zu überwinden Allianz (ALV.DE): Performance...
Einzelhandelsumsatz der Eurozone dürfte weiteren Anstieg zeigen NFP erwartet erneut Lohnwachstum von 2,7% im Jahresvergleich Berkshire Hathaway...
Apple mit starkem Quartalsbericht und gutem Ausblick DE30 könnte weiterhin die Unterseite favorisieren EURUSD: Steht ein Test der unteren Grenze...
Anzahl russischer Mining-Unternehmen stieg im ersten Halbjahr 2018 um 15% Amerikanische Depotbank Northern Trust hilft Hedgefonds beim Einstieg in...
Bärische Eröffnung, starke Abwärtsbewegung am Vormittag DE30 durchbricht wichtige Unterstützungszone bei 12.600 Punkten Markt...
NFP-Bericht könnte starken US-Arbeitsmarkt bestätigen (Freitag, 14:30 Uhr) Fed scheint Zinsen im September zu erhöhen EURUSD wartet...
Deutsche Regierung legt Veto bei chinesischer Übernahme ein DE30 durchbricht Unterstützungszone bei 12.600 Punkten Siemens (SIE.DE) fällt,...
Erzeugerpreisindex der Eurozone dürfte sich im Juni beschleunigen Märkte erwarten Zinserhöhung der Bank of England DowDuPont (DWDP.US)...
Trump fordert Einstellung der US-Ermittlungen gegen Russland VW strebt industrielle Fertigung von Feststoffzellen an DE30: Abwärtsbewegung...
Das angegebene Wohnsitzland wird nicht bedient. Wähle ein anderes Land aus.
Eine Änderung der Sprache wirkt sich auf den Wechsel des Regulierers aus