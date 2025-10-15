Top 3 Charts der Woche
US30 durchbricht Widerstand und folgt US500 Richtung Allzeithoch Öl steigt wieder, aktueller Widerstand könnte entscheidend sein USDPLN...
Marktanalysen
🍫 Kakao Preis stabilisiert sich – Trendwende oder Ruhe vor dem nächsten Einbruch? 📉 Der Kakao Preis zeigt sich erstaunlich widerstandsfähig: Seit drei Sitzungen hält sich der Kurs stabil bei rund 5.800 USD pro Tonne, obwohl weltweit negative Verarbeitungsdaten veröffentlicht...
Die Edelmetallmärkte verzeichnen erneut kräftige Zugewinne: Der Gold Preis hat die Marke von 4.200 USD pro Unze überschritten, während der Silber Preis auf 52 USD zusteuert. Die anhaltende Abwertung von Fiat-Währungen stärkt das Vertrauen der Anleger in Werte mit begrenztem...
LVMH (MC.FR) hat mit seinem jüngsten Quartalsbericht ein starkes Zeichen gesetzt: Nach zwei Quartalen mit rückläufigen Ergebnissen kehrt der Luxuskonzern auf den Wachstumspfad zurück. Die Aktie reagierte mit einem Kursanstieg von über 13 %, was zeitweise sogar zu einem Handelsstopp...
Schwedischer Einzelhandelsumsatz dürfte sich im Juli erholen Bestätigt das CB-Verbrauchervertrauen den Rückgang der Michigan-Werte?...
Druck auf Kanada erhöht sich nach neuem Abkommen Neue Nachrichten zum USA/EU-Handelskonflikt Höhere Risikobereitschaft am deutschen Aktienmarkt In...
Nach einer relativ ruhigen Woche kehrte am Montag die Volatilität bei der TRY zurück, da die Türkei nach einer einwöchigen Handelspause...
Inflationsdaten aus Europa und den USA im Mittelpunkt EMIs aus China könnten entscheidende Hinweise liefern Ifo-Index für die Stimmung...
Brexit-Unsicherheiten geben Grund zur Sorge Stegner (SPD) mit Vorschlägen für höheres Rentenniveau DE30 mit starkem Start in die...
Zusammenfassung: Kenia plant die Verwendung der Blockchain-Technologie für Echzeit-Umfragen Wird die US SEC ihre Meinung bezüglich...
Zusammenfassung: Italien EU Streit wird durch Flüchtlinge angeheizt DE30 hat es wiedereinmal nicht geschafft den Widerstand zu durchbrechen chinesische...
Zusammenfassung Das Treffen in Jackson Hole zieht heute die gesamte Aufmerksamkeit auf sich US Amerikanische Verbrauchsgüter stehen am Nachmittag...
US-amerikanische SEC lehnt Anträge für Bitcoin-ETFs ab Neue Revolut-Karte ermöglicht Cashback in Kryptowährungen Bitcoin unterschreitet...
Flache Eröffnung, leicht bullische Tendenz am Morgen Neuer Impuls notwendig für höhere Kurse Abpraller am Widerstand könnte...
Mehrere EU-Spitzenpositionen werden nächstes Jahr neu besetzt DE30 notiert immer noch unterhalb der Widerstandszone Deutsche Bank (DBK.DE)...
EMIs aus europäischen Volkswirtschaften am Vormittag US-Daten: EMIs und Verkäufe neuer Häuser EZB-Sitzungsprotokoll der letzten...
Zinserhöhungen im September und Dezember zu erwarten DE30 scheitert gestern erneut am Widerstand bei 12.430 Punkten EURUSD-Paar erobert 1,15-Marke...
S&P 500 erreichte am Dienstag im Intraday-Handel sein Allzeithoch Technische Indikatoren deuten darauf hin, dass die Rallye nicht so überhitzt...
Griechischer Privatisierungsprozess langsamer als von EU-Kommission erwartet, nimmt jedoch Fahrt auf DE30 befindet sich erneut in wichtiger Widerstandszone...
Kanadischer Einzelhandelsumsatz dürfte leichten Anstieg zeigen DoE-Bericht: Rückgang der Rohöllagerbestände zu erwarten FOMC-Sitzungsprotokoll...
Wachstumsprognosen für Eurozone nach unten korrigiert John Bolton zur Türkei: “Diese Krise kann sofort enden” DE30 scheitert...
US-Bullenmarkt wird fortgesetzt Nur ein Rücksetzer beim USD? Bitcoin nahe wichtiger Unterstützung Konzentrieren wir uns zunächst...
Flache Eröffnung, Bullen dominieren bislang den Handelstag Erster wichtiger Widerstand in der Nähe: 12.430 Punkte Dennoch weit von Wiederaufnahme...
