CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Kakao Preis stabil bei 5.800 USD – Trendwende oder neue Talfahrt? Aktuelle Analyse zum Kakao Kurs 📊

15. Oktober 2025

🍫 Kakao Preis stabilisiert sich – Trendwende oder Ruhe vor dem nächsten Einbruch? 📉 Der Kakao Preis zeigt sich erstaunlich widerstandsfähig: Seit drei Sitzungen hält sich der Kurs stabil bei rund 5.800 USD pro Tonne, obwohl weltweit negative Verarbeitungsdaten veröffentlicht...

Edelmetalle auf Rekordhoch: Gold und Silber glänzen, während die Fed ihren Straffungszyklus beendet

15. Oktober 2025

Die Edelmetallmärkte verzeichnen erneut kräftige Zugewinne: Der Gold Preis hat die Marke von 4.200 USD pro Unze überschritten, während der Silber Preis auf 52 USD zusteuert. Die anhaltende Abwertung von Fiat-Währungen stärkt das Vertrauen der Anleger in Werte mit begrenztem...

LVMH überrascht mit seinen Gewinnen. Ist Mode bei Investoren wieder beliebt?

15. Oktober 2025

LVMH (MC.FR) hat mit seinem jüngsten Quartalsbericht ein starkes Zeichen gesetzt: Nach zwei Quartalen mit rückläufigen Ergebnissen kehrt der Luxuskonzern auf den Wachstumspfad zurück. Die Aktie reagierte mit einem Kursanstieg von über 13 %, was zeitweise sogar zu einem Handelsstopp...

