Großer Donnerstag für Währungen: Wird die CRBT die türkische Lira retten?
Zinsentscheide der EZB, Bank of England und CBRT am Donnerstag Bedeutende Zinserhöhung vorausgesetzt für Stabilisierung der Lira Andere...
Marktanalysen
💥 Börse aktuell 2025 – Gewinner und Verlierer im globalen Aktienjahr 🌍 Während Börsenschwergewichte wie Nvidia oder Rheinmetall mit glänzenden Zahlen beeindrucken, gibt es auch Schattenseiten: Zahlreiche Konzerne weltweit erleben 2025 ein regelrechtes Börsenbeben. Wir...
Mehr
Texas Instruments bleibt ein Schwergewicht im Bereich der analogen Halbleiter. Das Unternehmen entwickelt und produziert Stromversorgungs-, Signal- und Mikrocontrollersysteme, die in der Automobilindustrie, im industriellen Bereich, in der Unterhaltungselektronik und in der Medizintechnik eingesetzt...
Mehr
In den neuesten Börsennews sorgt die US-Regierung für Aufsehen: Die Vereinigten Staaten investieren direkt in strategisch wichtige Unternehmen – von Halbleitern über seltene Erden bis hin zu Stahl. Ziel ist es, die eigene industrielle Souveränität zu sichern und die Abhängigkeit...
Mehr
Zinsentscheide der EZB, Bank of England und CBRT am Donnerstag Bedeutende Zinserhöhung vorausgesetzt für Stabilisierung der Lira Andere...
Juncker hat heute seine letzte Rede zur Lage der Union gehalten DE30 notiert über der psychologischen 12.000 Punkte-Marke E.ON (EOAN.DE) fällt...
DoE- und OPEC-Berichte könnten am Ölmarkt für Volatilität sorgen Eurozone: Wachstum der Industrieproduktion dürfte sich weiter...
Gestriges Russland-China-Treffen interessant Wall Street mit Zuwächsen, CHNComp unter Druck DE30: Aufwärtspotenzial trotz starkem Dienstag...
EMISS-Preis steigt aufgrund von Unsicherheiten Handelskonflikt: Chinesische Aktien unter Druck EURSEK nach Wahlen auf kritischem Niveau CO2-Emissionszertifikate...
Leicht bullische Eröffnung, Bären dominieren Handel Gestrige Tages-Tiefs werden derzeit getestet Wenig Argumente für ein bullisches...
Spitzenkandidaten für Draghi-Nachfolge als EZB-Präsident DE30 gibt gestrige Gewinne ab Linde (LIN.DE) und Praxair (PX.US): Indische CCI...
Britischer Arbeitsmarktbericht: Anstieg des Lohnwachstums (ohne Boni) erwartet ZEW-Index: Marktkonsens deutet auf Rückgang hin Riksbank-Gouverneur...
Die Stimmung an der Wall Street verschlechtert sich Handelskonflikte und Schwellenländer im Fokus DE30 mit leichter Erholung, favorisiert weiterhin...
Britische Gesetzgeber mit Widerstand seitens der Gewerkschaften in Bezug auf Brexit konfrontiert DE30 immer noch in Unterstützungszone Commerzbank...
Produktion in Großbritannien im Juli wohl etwas schlechter BoE & EZB: Diese Woche wohl keine geldpolitischen Schritte Lira-Rettung durch...
US-Lohnwachstum beschleunigt sich auf 2,9% Kanadische Arbeitslosenquote steigt USDCAD nach neuen Daten stärker Am letzten Handelstag...
Bemerkungen zum italienischen Haushalt von Sitzung der Eurogruppe DE30 gerät weiter unter Druck Infineon (IFX.DE) fällt, Broadcom (AVGO.US)...
Am heutigen Freitag verhält sich der USD aufgrund der schwachen Stimmung an den Aktienmärkten und des Risikos der Bekanntgabe von Zöllen...
US-Non-Farm-Payrolls dürften im August steigen Kanadisches Pendant und Ivey-EMI am Nachmittag Baker Hughes-Bericht für Ölhändler...
Stimmung an den weltweiten Aktienmärkten verschlechtert sich Handelskonflikte (USA vs. China, USA vs. Kanada) sorgen für Unsicherheiten DE30:...
NFP-Bericht steht vor saisonalen Herausforderungen Fed dürfte Zinsen erhöhen, US-Daten wichtig für Orientierung EURUSD verteidigt...
ADP-Bericht könnte Hinweise vor morgigen NFPs liefern ISM-Index zum Dienstleistungssektor dürfte sich wieder erholen DoE erwartet größeren...
Einigung zwischen USA und Kanada von großer Bedeutung Wirecard nimmt den Platz der Commerzbank im DE30 ein DE30 im frühen Handel weiter...
Das GBP steigt am Mittwoch aufgrund von Nachrichten, die darauf hindeuten, dass Deutschland und Großbritannien einige wichtige Forderungen fallen...
Das angegebene Wohnsitzland wird nicht bedient. Wähle ein anderes Land aus.
Eine Änderung der Sprache wirkt sich auf den Wechsel des Regulierers aus