CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Börse aktuell 2025 – Diese Aktien schockieren Anleger weltweit 😱📉

22. Oktober 2025

💥 Börse aktuell 2025 – Gewinner und Verlierer im globalen Aktienjahr 🌍 Während Börsenschwergewichte wie Nvidia oder Rheinmetall mit glänzenden Zahlen beeindrucken, gibt es auch Schattenseiten: Zahlreiche Konzerne weltweit erleben 2025 ein regelrechtes Börsenbeben. Wir...

Texas Instruments Aktie stürzt nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen ab

22. Oktober 2025

Texas Instruments bleibt ein Schwergewicht im Bereich der analogen Halbleiter. Das Unternehmen entwickelt und produziert Stromversorgungs-, Signal- und Mikrocontrollersysteme, die in der Automobilindustrie, im industriellen Bereich, in der Unterhaltungselektronik und in der Medizintechnik eingesetzt...

Kopieren die Vereinigten Staaten China? Die Regierung beteiligt sich an Intel, MP Materials und weiteren Unternehmen.

21. Oktober 2025

In den neuesten Börsennews sorgt die US-Regierung für Aufsehen: Die Vereinigten Staaten investieren direkt in strategisch wichtige Unternehmen – von Halbleitern über seltene Erden bis hin zu Stahl. Ziel ist es, die eigene industrielle Souveränität zu sichern und die Abhängigkeit...

