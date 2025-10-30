Deutscher Leitindex gibt frühe Gewinne wieder ab
Die europäischen Aktienmärkte schlossen sich am Donnerstag dem weltweiten Abverkauf in den risikoreichen Anlageklassen an. Die Kursrückgänge...
Marktanalysen
Die NXP Semiconductors Aktie steht im Mittelpunkt der heutigen Aktien News. In einer Zeit, in der Technologie, Elektromobilität, künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT) die Welt verändern, spielt NXP Semiconductors N.V. eine Schlüsselrolle. Das niederländische...
Mehr
Die Amazon Aktie steht heute im Mittelpunkt der Aktien News, da das US-Unternehmen nach Börsenschluss seine Quartalszahlen für Q3 2025 vorlegt. Investoren erwarten ein solides Ergebnis – doch die Dynamik im Cloud-Geschäft (AWS) und die Positionierung in der Künstlichen Intelligenz...
Mehr
Die Apple Aktie steht im Fokus der heutigen Aktien News, da das Unternehmen nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vorlegt. Als einer der weltweit führenden Tech-Konzerne gilt Apple zwar weiterhin als Symbol für Innovation, doch in den letzten Quartalen hat der Glanz etwas nachgelassen....
Mehr
Die europäischen Aktienmärkte schlossen sich am Donnerstag dem weltweiten Abverkauf in den risikoreichen Anlageklassen an. Die Kursrückgänge...
Geringe Risikobereitschaft an europäischen Aktienmärkten DE30 kann die 11.500 Punkte-Marke vorerst verteidigen Bayer steigt, Wende bei...
EZB-Sitzungsprotokoll nach Draghis Bemerkungen im Fokus US-Inflation (VPI) wird am frühen Nachmittag veröffentlicht Brent bei 82 USD,...
Wall Street: Stärkster Einbruch seit Februar 2018 DE30 erreicht tiefstes Niveau seit Februar 2017 Brent prallt bei 85 USD ab (Kurs aktuell:...
Am Freitag findet eine lang erwartete Anhörung statt Erdoğan: Richter soll über Zukunft des US-Pastors entscheiden Lira befindet sich...
Crypto Finance AG erhält Lizenz zur Verwaltung von Krypto-Investments Britische Telekom-Regulierungsbehörde erhält staatliche Zuschüsse...
Britische Mitgliedschaft im WTO-GPA bedroht DE30 verteidigt 11.800 Punkte-Marke TUI (TUI.DE / TUI.UK): Ölpreise könnten Konkurrenten schwächen Zu...
Britische Industrieproduktion dürfte bescheidenen Anstieg zeigen US-Erzeugerpreisindex wird am frühen Nachmittag veröffentlicht API-Daten...
Nasdaq schwächster Wall Street-Aktienindex IWF passt seine Wachstumsprognosen an DE30-Tageskerze: Langer unterer Schatten Die Wall Street...
Bovespa-Index (BRAComp) steigt nach Erstrunden-Sieg von Bolsonaro USDJPY prallt von Widerstandszone ab Soja: Preise erholen sich, technisches Level...
Opposition innerhalb der konservativen Partei Großbritanniens DE30 befindet sich innerhalb der Unterstützungszone Wirecard (WDI.de) verzeichnet...
Daten aus Kanada am frühen Nachmittag Heute mehrere Reden von Zentralbankern Der Wirtschaftskalender am Dienstag sieht ziemlich leer aus,...
Sowohl USDBRL als auch ITA40 (FTSE MIB Basiswert) fallen am Montag um rund 3%, die Gemeinsamkeiten enden jedoch an diesem Punkt. Die brasilianischen Märkte...
Salvini verstärkt seine Anti-Migranten-Rhetorik DE30 bewegt sich auf Unterstützung bei 11.870-11.970 Punkten zu Automobilhersteller könnten...
Sieg von Bolsonaro und Senkung der Mindestreservesätze in China beflügeln Märkte US-Inflation, EZB-Protokoll wichtig für EURUSD...
MN-Chart deutet auf Seitwärtsbewegung hin DE30 im Vergleich klarer Underperformer Bullen stehen starken Widerständen gegenüber Der...
Der USD wertet vor der Veröffentlichung des NFP-Berichts (14:30 Uhr) auf. Der Fokus wird hauptsächlich auf den Lohnwachstumsdaten liegen. Nach...
Erdoğan erwägt Referendum über EU-Beitritt DE30: Unterstützungszone vorerst unüberwindbar Globale Tech-Branche unter Druck,...
US-Lohnwachstum dürfte sich auf 2,8% im Jahresvergleich verlangsamen Kanada: Beschäftigung könnte durch Teilzeitbeschäftigungen...
Wall Street unter Druck, DE30 unentschlossen Geringere Risikobereitschaft an den Märkten zu beobachten Devisenmärkte erwarten NFP-Bericht,...
Das angegebene Wohnsitzland wird nicht bedient. Wähle ein anderes Land aus.
Eine Änderung der Sprache wirkt sich auf den Wechsel des Regulierers aus