Aktie der Woche: Intel Corp.
Intel (INTC.US) bekräftigte vergangene Woche seinen Ausblick für das Gesamtjahr Bericht: Verzögerung beim Start des neuen Intel-Produkts...
Die NXP Semiconductors Aktie steht im Mittelpunkt der heutigen Aktien News. In einer Zeit, in der Technologie, Elektromobilität, künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT) die Welt verändern, spielt NXP Semiconductors N.V. eine Schlüsselrolle. Das niederländische...
Die Amazon Aktie steht heute im Mittelpunkt der Aktien News, da das US-Unternehmen nach Börsenschluss seine Quartalszahlen für Q3 2025 vorlegt. Investoren erwarten ein solides Ergebnis – doch die Dynamik im Cloud-Geschäft (AWS) und die Positionierung in der Künstlichen Intelligenz...
Die Apple Aktie steht im Fokus der heutigen Aktien News, da das Unternehmen nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vorlegt. Als einer der weltweit führenden Tech-Konzerne gilt Apple zwar weiterhin als Symbol für Innovation, doch in den letzten Quartalen hat der Glanz etwas nachgelassen....
Das US-Außenministerium gab am Abend eine Erklärung ab, in der das OPEC-Kartell aufgefordert wurde, die Produktion anzukurbeln, um den hohen...
Bis Mitte 2014 schwankten die Ölpreise zwischen 100 und 125 USD, doch dann kam es zu einem plötzlichen Rückgang. Es gab zahlreiche Gründe...
Nissan drängt auf Fortschritte bei Brexit-Gesprächen DE30: Bewegung in Richtung 12.150 Punkte am Morgen CEO von Wirecard (WDI.DE):...
Ivey-EMI: Märkte erwarten höheres Niveau für September US-Auftragseingang dürfte sich im August erholt haben Vor dem...
S&P 500 leidet am meisten unter den Wall Street-Indizes US-Einkaufsmanagerindizes weiterhin auf hohem Niveau DE30: Schwacher Start nach gestrigem...
Nasdaq (US100) kämpft in der Nähe des Allzeithochs Trotz stärkerem USD notiert Gold in Konsolidierung USDBRL erwartet brasilianische...
EU-Finanzminister konfrontieren Tria wegen italienischem Haushalt DE30: Bärische Trendrichtung bleibt vorerst bestehen Finanzchef von BMW (BMW.DE)...
Britischer EMI zum Baugewerbe dürfte unverändert bleiben API-Schätzungen interessant, da Ölpreise weiter steigen Powell spricht...
Bitcoin wird weiterhin innerhalb einer Dreiecksformation gehandelt Chinas ältestes Technik-Magazin akzeptiert ab 2019 Bitcoin Chinesischer...
Das GBP konnte am Nachmittag aufwerten. Berichten zufolge hat Großbritannien eine Lösung für die irische Grenzfrage gefunden. Bloomberg...
Eurogruppe diskutiert heute über EU-Rettungsprogramm DE30 steigt zu Beginn der neuen Handelswoche Vorstand von Thyssenkrupp (TKA.DE) stimmt...
NFP-Bericht wird am kommenden Freitag veröffentlicht Britischer EMI zum Fertigungssektor dürfte leicht zurückgehen Chinesische Börsen...
Merkel schließt Weidmann für den Posten des EZB-Präsidenten nicht aus DE30 gerät zu Beginn der Handelssitzung unter Druck Wirecard...
Was für ein Handelsbeginn in Italien. Der ITA40 fällt im frühen Handel um 2,5%, da die Anleger angesichts des von der Koalition erreichten...
Schwedische Einzelhandelsumsätze dürften sich erholen Bei europäischer Inflation wird leichte Erholung erwartet US-PCE-Inflation...
Nasdaq nähert sich wieder seinem Allzeithoch Italien: Defizitziel von 2,4% für 2019 EURUSD gerät ziemlich unter Druck DE30 erneut...
Barrick Gold (ABX.US) kündigt Fusion mit großem Goldminenunternehmen an Folge: Größtes Goldminenunternehmen nach Marktkapitalisierung...
Das FOMC-Treffen wirkte sich neutral auf den Devisenmarkt aus, wobei Schwellenländer ihre jüngsten Gewinne beibehielten. Der EURUSD kämpft...
Verzögerung beim italienischen Haushaltsplan für 2019 DE30 unterschreitet wichtige Unterstützung: 33er EMA Monsanto: Ghostwriting-Vorwürfe...
