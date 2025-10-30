Wirtschaftskalender: Reden von Zentralbankern im Fokus
Deutsche Inflation wird voraussichtlich bei 2% im Jahresvergleich liegen Auftragseingang langlebiger Güter dürfte in den USA höher...
Die NXP Semiconductors Aktie steht im Mittelpunkt der heutigen Aktien News. In einer Zeit, in der Technologie, Elektromobilität, künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT) die Welt verändern, spielt NXP Semiconductors N.V. eine Schlüsselrolle. Das niederländische...
Die Amazon Aktie steht heute im Mittelpunkt der Aktien News, da das US-Unternehmen nach Börsenschluss seine Quartalszahlen für Q3 2025 vorlegt. Investoren erwarten ein solides Ergebnis – doch die Dynamik im Cloud-Geschäft (AWS) und die Positionierung in der Künstlichen Intelligenz...
Die Apple Aktie steht im Fokus der heutigen Aktien News, da das Unternehmen nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vorlegt. Als einer der weltweit führenden Tech-Konzerne gilt Apple zwar weiterhin als Symbol für Innovation, doch in den letzten Quartalen hat der Glanz etwas nachgelassen....
USD gewinnt nach FOMC-Ergebnissen an Stärke Wall Street-Indizes geraten unter Druck EURUSD fällt zurück in Konsolidierungsbereich Am...
In Europa soll die Verbreitung von Fake News bekämpft werden DE30 fällt trotz bullischer Eröffnung BMW (BMW.DE) warnt vor kleineren...
CNB und FOMC dürften Zinsen um 25 Basispunkte erhöhen Märkte erwarten, dass RBNZ in Wartehaltung verbleibt DoE prognostiziert einen...
Trump vertritt vor UN seine protektionistische Handelspolitik Märkte erwarten Ergebnisse vom FOMC-Treffen EURUSD kämpft weiterhin um Befreiungsschlag DE30...
Die Fed gibt am Mittwoch ihren Zinsentscheid bekannt Historische Analyse: Hinweise auf EURUSD-Reaktionen Eine Zinserhöhung ist bereits vollständig...
Flache Eröffnung, leicht bullische Tendenz bis 14:30 Uhr H1-Chart: Gefangen in einem kurzfristigen Trendkanal Fortgeschrittene Aufwärtsbewegung,...
BIZ-Bericht: Bitcoin-Preis wird weiterhin durch Nachrichten gesteuert Details zum Bitcoin-Angebot enthüllen interessante Ergebnisse Kryptowährungen...
Merkel warnt vor zu gewagter Bexit-Haltung DE30 orientierungslos am Dienstagmorgen Deutsche Bank (DBK.DE) bleibt offen für Fusionen Während...
US-Verbrauchervertrauen dürfte moderat sinken API-Daten prognostizieren einen Rückgang Mehrere Reden von EZB-Mitgliedern Bei einem...
USA-China-Handelskonflikt und FOMC-Treffen im Fokus Nasdaq als einziger Wall Street-Aktienindex mit Gewinnen EURUSD: Ausbruchsversuch bei 1,18 vorerst...
Der USD schwächelt am Montag und die Schwellenländerwährungen gewinnen trotz des sich verschärfenden Handelskonflikts zwischen den...
Bärische Eröffnung, wenig Bewegung am Vormittag Widerstand bei 12.430 Punkten nicht weit entfernt Bären könnten wieder Druck...
Fall Maaßen immer noch Thema in der Koalition DE30: Rallye nach Abpraller an der Widerstandszone gestoppt Siemens (SIE.DE) verhandelt über...
Was trieb den Ripple-Preis letzte Woche höher? Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) gibt Richtlinien für Krypto-Unternehmen heraus Größter...
ifo-Geschäftsklimaindex, Draghi hält am Montag eine Rede FOMC dürfte am Mittwoch eine Zinserhöhung vornehmen Öl bleibt...
Peking bricht Gespräche mit Washington ab US-Zinsstrukturkurve verändert sich DE30 startet mit bärischem Gap EURUSD wieder unter...
Theresa May sagte, dass die Brexit-Gespräche in einer Sackgasse stünden. Am Freitag verlor das GBP gegenüber dem USD deutlich an Wert. Europäische...
Leicht bullische Eröffnung, heutige Gewinne jedoch nicht nachhaltig DE30 scheitert an 12.430-Marke, korrektive Bewegung fällig Aufholjagd...
Donald Tusk optimistisch: Brexit-Deal Mitte November DE30 durchbricht wichtige Widerstandszone bei 12.400 Punkten Volkswagen (VOW.DE): Wahlunsicherheiten...
