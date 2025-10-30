DE30: Schwacher Start für westeuropäische Aktien
Le Penn: Nationalistische Parteien müssen europäische Zivilisation verteidigen DE30 startet schwach in die neue Handelswoche BMW (BMW.DE)...
Marktanalysen
Die NXP Semiconductors Aktie steht im Mittelpunkt der heutigen Aktien News. In einer Zeit, in der Technologie, Elektromobilität, künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT) die Welt verändern, spielt NXP Semiconductors N.V. eine Schlüsselrolle. Das niederländische...
Mehr
Die Amazon Aktie steht heute im Mittelpunkt der Aktien News, da das US-Unternehmen nach Börsenschluss seine Quartalszahlen für Q3 2025 vorlegt. Investoren erwarten ein solides Ergebnis – doch die Dynamik im Cloud-Geschäft (AWS) und die Positionierung in der Künstlichen Intelligenz...
Mehr
Die Apple Aktie steht im Fokus der heutigen Aktien News, da das Unternehmen nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vorlegt. Als einer der weltweit führenden Tech-Konzerne gilt Apple zwar weiterhin als Symbol für Innovation, doch in den letzten Quartalen hat der Glanz etwas nachgelassen....
Mehr
Le Penn: Nationalistische Parteien müssen europäische Zivilisation verteidigen DE30 startet schwach in die neue Handelswoche BMW (BMW.DE)...
Europäischer VPI dürfte im August auf 2% im Jahresvergleich fallen Norges Bank könnte diese Woche eine erste Zinserhöhung vornehmen Starke...
Leicht bullische Eröffnung, minimaler Aufwärtsdruck Widerstand bei 12.100-Marke vorerst nicht überwindbar Es bestehen weiterhin Abwärtsrisiken Die...
Mark Carney äußerte sich zum Ausblick nach dem Brexit DE30 bewegt sich erneut über 33er EMA Bayer (BAYN.DE) steigt nach optimistischem...
Schwedische Inflation dürfte im August unverändert bleiben US-Daten könnten am Nachmittag für Volatilität sorgen Einige...
Wall Street könnte zum Ende der Woche nochmals steigen EURUSD: Solide Grundlage für weitere Gewinne TRY profitiert vom gestrigen CBRT-Zinsentscheid...
BoE-Mitglieder beschließen einstimmig, Zinsen unverändert zu belassen Wachstumsprognose für das dritte Quartal wurde auf 0,5% angehoben BoE...
Flache Eröffnung, Bullen dominieren bisher den Markt Test der Widerstandszone bei 12.100 Punkten Durchbruch muss nachhaltig sein Weitere...
Italienischer Haushalt: Tria droht mit Rücktritt DE30 testet 33er EMA nahe der 12.070 Punkte-Marke Infineon (IFX.DE) steigt nach Vorstellung...
USDTRY bricht um 4,5% ein, nachdem die Zentralbank beschlossen hat, den 1-wöchigen Reposatz von 17,75% auf 24% anzuheben. Die Markterwartungen von...
EZB und BoE werden voraussichtlich in Wartehaltung bleiben Hohe Erwartungen vor CRBT-Zinsentscheid US-Kerninflation (VPI) bei 2,4% im Jahresvergleich...
USA und China könnten Gespräche fortsetzen Wall Street: Aufwärtsdynamik gebremst Einiges spricht für stärkeren CAD WTI...
Flache Eröffnung, Unentschlossenheit bis 14:30 Uhr Marktteilnehmer warten auf nächsten Impuls Zurückeroberung der 12.100-Marke entscheidend Bären...
Zinsentscheide der EZB, Bank of England und CBRT am Donnerstag Bedeutende Zinserhöhung vorausgesetzt für Stabilisierung der Lira Andere...
Juncker hat heute seine letzte Rede zur Lage der Union gehalten DE30 notiert über der psychologischen 12.000 Punkte-Marke E.ON (EOAN.DE) fällt...
DoE- und OPEC-Berichte könnten am Ölmarkt für Volatilität sorgen Eurozone: Wachstum der Industrieproduktion dürfte sich weiter...
Gestriges Russland-China-Treffen interessant Wall Street mit Zuwächsen, CHNComp unter Druck DE30: Aufwärtspotenzial trotz starkem Dienstag...
EMISS-Preis steigt aufgrund von Unsicherheiten Handelskonflikt: Chinesische Aktien unter Druck EURSEK nach Wahlen auf kritischem Niveau CO2-Emissionszertifikate...
Leicht bullische Eröffnung, Bären dominieren Handel Gestrige Tages-Tiefs werden derzeit getestet Wenig Argumente für ein bullisches...
Spitzenkandidaten für Draghi-Nachfolge als EZB-Präsident DE30 gibt gestrige Gewinne ab Linde (LIN.DE) und Praxair (PX.US): Indische CCI...
Das angegebene Wohnsitzland wird nicht bedient. Wähle ein anderes Land aus.
Eine Änderung der Sprache wirkt sich auf den Wechsel des Regulierers aus