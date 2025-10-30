DE30: Italienische Aktien übertreffen Pendants aus der Region
Länder der Eurozone um Zinserhöhungen besorgt DE30 könnte letztes Tief bei 12.297 Punkten erneut testen Deutsche Bank (DBK.DE) steigt...
Marktanalysen
Die NXP Semiconductors Aktie steht im Mittelpunkt der heutigen Aktien News. In einer Zeit, in der Technologie, Elektromobilität, künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT) die Welt verändern, spielt NXP Semiconductors N.V. eine Schlüsselrolle. Das niederländische...
Die Amazon Aktie steht heute im Mittelpunkt der Aktien News, da das US-Unternehmen nach Börsenschluss seine Quartalszahlen für Q3 2025 vorlegt. Investoren erwarten ein solides Ergebnis – doch die Dynamik im Cloud-Geschäft (AWS) und die Positionierung in der Künstlichen Intelligenz...
Die Apple Aktie steht im Fokus der heutigen Aktien News, da das Unternehmen nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vorlegt. Als einer der weltweit führenden Tech-Konzerne gilt Apple zwar weiterhin als Symbol für Innovation, doch in den letzten Quartalen hat der Glanz etwas nachgelassen....
Umfragedaten aus GB, USA und Kanada ISM-Index zum Fertigungssektor dürfte erneut zurückgehen BoE-Mitglieder sagen vor Treasury-Ausschuss...
Nur US-Aktienmärkte scheinen neue Hochs zu erreichen DE30-Bullen setzten positives Signal im frühen Handel Starker USD könnte EUR...
Leicht bärische Eröffnung, kaum Bewegung am Vormittag Marktteilnehmer befinden sich in Wartestellung Nächster Impuls könnte...
Europäische Aktien werden zu Beginn der Woche tiefer gehandelt Fitch senkt Italiens Rating-Ausblick, Tria unterstützt Anleihen Deutsche...
Die jüngsten Daten aus Großbritannien enttäuschten, da der Einkaufsmanagerindex zum verarbeitenden Gewerbe für August bei 52,8 Punkten...
US-Wirtschaftsdaten und EMIs aus Europa Handelskonflikte wieder im Fokus USD-gebundene Währungspaare betroffen Der US-Feiertag am Montag...
Handelskonflikte belasten chinesische Daten EURUSD scheitert am Widerstand bei 1,17 DE30 setzt jüngste Abwärtsbewegung fort Während...
Flache Eröffnung, bärische Tendenz im frühen Handel Bären dominieren den heutigen Handelstag Mehr Abwärtspotenzial könnte...
Europäische Aktien eröffnen nach Eskalation der Handelskonflikte tiefer Donald Trump droht erneut mit WTO-Austritt DE30 baut seine Verluste...
Frankreich und Italien veröffentlichen am Morgen Inflationsberichte Preiswachstum in der Eurozone dürfte intakt bleiben Verbrauchervertrauen...
Trumps Äußerungen sorgen für Unsicherheiten Türkische Lira erholt sich am Freitag etwas DE30 gab am Donnerstag Wochengewinne...
In dieser Woche präsentieren wir Ihnen vier Märkte, die interessant aussehen und/oder einige wichtige Preisbewegungen aufweisen: Öl, Mais,...
Bärische Eröffnung, Kursrückgänge im frühen Handel Bullen können einen Teil der Verluste wieder ausgleichen Es besteht...
Europäische Aktien beginnen den Donnerstag weitgehend tiefer Italienische Aktien werden flach gehandelt, Anleiherenditen etwas tiefer DE30...
Deutsche Inflation dürfte sich im August beschleunigen Kanadischer BIP-Bericht am frühen Nachmittag US-PCE-Inflation sollte über...
Die Ölpreise sind nach dem wöchentlichen DoE-Bericht zu den Lagerbeständen deutlich gestiegen. Die Rohöllagerbestände gingen um...
Die nächste Widerstandszone bei 12.600 Punkten scheint vorerst unüberwindbar. Wie stehen die Chancen auf eine weitere Erholung? Zum Zeitpunkt...
CRO der Deutschen Bank warnt vor Gefahr eines No-Deal-Brexit DE30 notiert immer noch unter der 12.600 Punkte-Marke Aston Martin strebt IPO an Londoner...
Bureau of Economic Analysis veröffentlicht überarbeitetes US-BIP Schwebende Hausverkäufe (USA) sollten moderat steigen DoE dürfte...
