Wirtschaftskalender: ZEW-Konjunkturerwartungen erneut rückläufig?
Britischer Arbeitsmarktbericht: Anstieg des Lohnwachstums (ohne Boni) erwartet ZEW-Index: Marktkonsens deutet auf Rückgang hin Riksbank-Gouverneur...
Die US Börse zeigt zum Wochenauftakt ein freundliches Bild. Nach einer kurzen Schwächephase legt die Stimmung wieder zu: Futures auf den S&P 500 steigen über 3.800 Punkte, nachdem der Index während der asiatischen Sitzung zwischenzeitlich um 3 % vom Hoch am 30. Oktober gefallen...
Die Arista Networks Aktie steht heute im Mittelpunkt der Aktien News, da das Unternehmen nach Börsenschluss seine Q3-2025-Ergebnisse veröffentlicht. Die Erwartungen sind hoch: Dank der KI-Infrastruktur und der Hyperscale-Datencenter-Nachfrage erlebt Arista ein starkes Umsatzwachstum und bleibt...
Palantir Technologies (PLTR) veröffentlichte seine Ergebnisse nach Börsenschluss am Montag. Trotz deutlicher Zuwächse in fast allen Kennzahlen reagierte der Markt negativ: Die Aktie verlor nachbörslich fast 7 %. Die schwache Marktreaktion auf Palantirs Zahlen zog sogar breitere Indizes...
Die Stimmung an der Wall Street verschlechtert sich Handelskonflikte und Schwellenländer im Fokus DE30 mit leichter Erholung, favorisiert weiterhin...
Britische Gesetzgeber mit Widerstand seitens der Gewerkschaften in Bezug auf Brexit konfrontiert DE30 immer noch in Unterstützungszone Commerzbank...
Produktion in Großbritannien im Juli wohl etwas schlechter BoE & EZB: Diese Woche wohl keine geldpolitischen Schritte Lira-Rettung durch...
US-Lohnwachstum beschleunigt sich auf 2,9% Kanadische Arbeitslosenquote steigt USDCAD nach neuen Daten stärker Am letzten Handelstag...
Bemerkungen zum italienischen Haushalt von Sitzung der Eurogruppe DE30 gerät weiter unter Druck Infineon (IFX.DE) fällt, Broadcom (AVGO.US)...
Am heutigen Freitag verhält sich der USD aufgrund der schwachen Stimmung an den Aktienmärkten und des Risikos der Bekanntgabe von Zöllen...
US-Non-Farm-Payrolls dürften im August steigen Kanadisches Pendant und Ivey-EMI am Nachmittag Baker Hughes-Bericht für Ölhändler...
Stimmung an den weltweiten Aktienmärkten verschlechtert sich Handelskonflikte (USA vs. China, USA vs. Kanada) sorgen für Unsicherheiten DE30:...
NFP-Bericht steht vor saisonalen Herausforderungen Fed dürfte Zinsen erhöhen, US-Daten wichtig für Orientierung EURUSD verteidigt...
ADP-Bericht könnte Hinweise vor morgigen NFPs liefern ISM-Index zum Dienstleistungssektor dürfte sich wieder erholen DoE erwartet größeren...
Einigung zwischen USA und Kanada von großer Bedeutung Wirecard nimmt den Platz der Commerzbank im DE30 ein DE30 im frühen Handel weiter...
Das GBP steigt am Mittwoch aufgrund von Nachrichten, die darauf hindeuten, dass Deutschland und Großbritannien einige wichtige Forderungen fallen...
Tiefere Eröffnung, bärische Tendenz am Vormittag DE30 kämpf um Unterstützung bei 12.100 Punkten Erholung könnte nur von...
Angela Merkel unterstützt Idee, Euro-Derivate in Frankfurt zu clearen DE30 testet wichtiges Swing-Level Bayer (BAYN.DE): Verzögerung bei...
EMI zum Dienstleistungssektor könnte letzte Chance für GBP sein US-Handelsbilanzdefizit dürfte im Juli weiter steigen Keine Zinserhöhung...
Handelspolitik belastet Wall Street DE30-Bären dominieren Handelsbeginn EURUSD am Morgen unter Druck An der Wall Street war in den letzten...
Der USD ist am Dienstag der klare Gewinner, da der ISM-Index auf eine solide US-Produktion hinweist und die Ängste in den Schwellenmärkten eskalieren....
Länder der Eurozone um Zinserhöhungen besorgt DE30 könnte letztes Tief bei 12.297 Punkten erneut testen Deutsche Bank (DBK.DE) steigt...
Umfragedaten aus GB, USA und Kanada ISM-Index zum Fertigungssektor dürfte erneut zurückgehen BoE-Mitglieder sagen vor Treasury-Ausschuss...
