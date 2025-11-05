Marktkommentar: Wall Street auf Kurs, USD mit Aufwärtspotenzial
Nur US-Aktienmärkte scheinen neue Hochs zu erreichen DE30-Bullen setzten positives Signal im frühen Handel Starker USD könnte EUR...
Die US Börse zeigt zum Wochenauftakt ein freundliches Bild. Nach einer kurzen Schwächephase legt die Stimmung wieder zu: Futures auf den S&P 500 steigen über 3.800 Punkte, nachdem der Index während der asiatischen Sitzung zwischenzeitlich um 3 % vom Hoch am 30. Oktober gefallen...
Die Arista Networks Aktie steht heute im Mittelpunkt der Aktien News, da das Unternehmen nach Börsenschluss seine Q3-2025-Ergebnisse veröffentlicht. Die Erwartungen sind hoch: Dank der KI-Infrastruktur und der Hyperscale-Datencenter-Nachfrage erlebt Arista ein starkes Umsatzwachstum und bleibt...
Palantir Technologies (PLTR) veröffentlichte seine Ergebnisse nach Börsenschluss am Montag. Trotz deutlicher Zuwächse in fast allen Kennzahlen reagierte der Markt negativ: Die Aktie verlor nachbörslich fast 7 %. Die schwache Marktreaktion auf Palantirs Zahlen zog sogar breitere Indizes...
Leicht bärische Eröffnung, kaum Bewegung am Vormittag Marktteilnehmer befinden sich in Wartestellung Nächster Impuls könnte...
Europäische Aktien werden zu Beginn der Woche tiefer gehandelt Fitch senkt Italiens Rating-Ausblick, Tria unterstützt Anleihen Deutsche...
Die jüngsten Daten aus Großbritannien enttäuschten, da der Einkaufsmanagerindex zum verarbeitenden Gewerbe für August bei 52,8 Punkten...
US-Wirtschaftsdaten und EMIs aus Europa Handelskonflikte wieder im Fokus USD-gebundene Währungspaare betroffen Der US-Feiertag am Montag...
Handelskonflikte belasten chinesische Daten EURUSD scheitert am Widerstand bei 1,17 DE30 setzt jüngste Abwärtsbewegung fort Während...
Flache Eröffnung, bärische Tendenz im frühen Handel Bären dominieren den heutigen Handelstag Mehr Abwärtspotenzial könnte...
Europäische Aktien eröffnen nach Eskalation der Handelskonflikte tiefer Donald Trump droht erneut mit WTO-Austritt DE30 baut seine Verluste...
Frankreich und Italien veröffentlichen am Morgen Inflationsberichte Preiswachstum in der Eurozone dürfte intakt bleiben Verbrauchervertrauen...
Trumps Äußerungen sorgen für Unsicherheiten Türkische Lira erholt sich am Freitag etwas DE30 gab am Donnerstag Wochengewinne...
In dieser Woche präsentieren wir Ihnen vier Märkte, die interessant aussehen und/oder einige wichtige Preisbewegungen aufweisen: Öl, Mais,...
Bärische Eröffnung, Kursrückgänge im frühen Handel Bullen können einen Teil der Verluste wieder ausgleichen Es besteht...
Europäische Aktien beginnen den Donnerstag weitgehend tiefer Italienische Aktien werden flach gehandelt, Anleiherenditen etwas tiefer DE30...
Deutsche Inflation dürfte sich im August beschleunigen Kanadischer BIP-Bericht am frühen Nachmittag US-PCE-Inflation sollte über...
Die Ölpreise sind nach dem wöchentlichen DoE-Bericht zu den Lagerbeständen deutlich gestiegen. Die Rohöllagerbestände gingen um...
Die nächste Widerstandszone bei 12.600 Punkten scheint vorerst unüberwindbar. Wie stehen die Chancen auf eine weitere Erholung? Zum Zeitpunkt...
CRO der Deutschen Bank warnt vor Gefahr eines No-Deal-Brexit DE30 notiert immer noch unter der 12.600 Punkte-Marke Aston Martin strebt IPO an Londoner...
Bureau of Economic Analysis veröffentlicht überarbeitetes US-BIP Schwebende Hausverkäufe (USA) sollten moderat steigen DoE dürfte...
Kanada könnte sich dem neuen Handelsabkommen anschließen Wall Street mit Gewinnen, CAD mit Aufwärtspotenzial DE30 scheitert vorerst...
US30 durchbricht Widerstand und folgt US500 Richtung Allzeithoch Öl steigt wieder, aktueller Widerstand könnte entscheidend sein USDPLN...
