mehr
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld.

Marktanalysen

Alphabet Aktie unter Druck: EU ermittelt

13. November 2025

Die Europäische Kommission hat ein neues Wettbewerbsverfahren gegen Alphabet (Google) gestartet – und die Alphabet Aktie reagiert mit deutlichen Verlusten. Der Vorwurf: Google soll seine eigenen kommerziell verbundenen Inhalte in den Suchergebnissen bevorzugt haben und damit gegen den Digital...

Mehr

Infineon nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen: Massives Wachstum dank massiver Versprechen

12. November 2025

Infineon Technologies zählt zu den führenden Halbleiterherstellern Europas und spielt eine Schlüsselrolle im globalen Technologiemarkt. Das deutsche Unternehmen überzeugt durch ein breit diversifiziertes Produktportfolio – ein klarer Vorteil in einem zunehmend volatilen Marktumfeld. ►...

Mehr

Countdown zum Black Friday 2025: Welche Aktien könnten profitieren?

10. November 2025

Der Black Friday 2025 ist mehr als nur ein Shopping-Event – er markiert den Start der wichtigsten Umsatzperiode für den globalen Einzelhandel und insbesondere den E-Commerce-Sektor. Für Anleger bedeutet das: Die Börse reagiert empfindlich auf Konsumdaten, die Rückschlüsse...

Mehr

12. September 2018
11. September 2018
10. September 2018
7. September 2018
6. September 2018
5. September 2018

Wirtschaftskalender

Marktsentiment

Sind andere Trader derzeit Long oder Short? Was machen die anderen Trader:

Top Instrumente

Die größten Kursbewegungen, Plus und Minus, die Tops & Flops an den Märkten:

Schließe dich weltweit
2 000 000 Investoren an

Jetzt investieren App herunterladen App herunterladen