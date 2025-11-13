DE30: Entscheidender Tag für italienische Anleihen
Europäische Aktien beginnen den Donnerstag weitgehend tiefer Italienische Aktien werden flach gehandelt, Anleiherenditen etwas tiefer DE30...
Die Europäische Kommission hat ein neues Wettbewerbsverfahren gegen Alphabet (Google) gestartet – und die Alphabet Aktie reagiert mit deutlichen Verlusten. Der Vorwurf: Google soll seine eigenen kommerziell verbundenen Inhalte in den Suchergebnissen bevorzugt haben und damit gegen den Digital...
Infineon Technologies zählt zu den führenden Halbleiterherstellern Europas und spielt eine Schlüsselrolle im globalen Technologiemarkt. Das deutsche Unternehmen überzeugt durch ein breit diversifiziertes Produktportfolio – ein klarer Vorteil in einem zunehmend volatilen Marktumfeld. ►...
Der Black Friday 2025 ist mehr als nur ein Shopping-Event – er markiert den Start der wichtigsten Umsatzperiode für den globalen Einzelhandel und insbesondere den E-Commerce-Sektor. Für Anleger bedeutet das: Die Börse reagiert empfindlich auf Konsumdaten, die Rückschlüsse...
Deutsche Inflation dürfte sich im August beschleunigen Kanadischer BIP-Bericht am frühen Nachmittag US-PCE-Inflation sollte über...
Die Ölpreise sind nach dem wöchentlichen DoE-Bericht zu den Lagerbeständen deutlich gestiegen. Die Rohöllagerbestände gingen um...
Die nächste Widerstandszone bei 12.600 Punkten scheint vorerst unüberwindbar. Wie stehen die Chancen auf eine weitere Erholung? Zum Zeitpunkt...
CRO der Deutschen Bank warnt vor Gefahr eines No-Deal-Brexit DE30 notiert immer noch unter der 12.600 Punkte-Marke Aston Martin strebt IPO an Londoner...
Bureau of Economic Analysis veröffentlicht überarbeitetes US-BIP Schwebende Hausverkäufe (USA) sollten moderat steigen DoE dürfte...
Kanada könnte sich dem neuen Handelsabkommen anschließen Wall Street mit Gewinnen, CAD mit Aufwärtspotenzial DE30 scheitert vorerst...
US30 durchbricht Widerstand und folgt US500 Richtung Allzeithoch Öl steigt wieder, aktueller Widerstand könnte entscheidend sein USDPLN...
Schwedischer Einzelhandelsumsatz dürfte sich im Juli erholen Bestätigt das CB-Verbrauchervertrauen den Rückgang der Michigan-Werte?...
Druck auf Kanada erhöht sich nach neuem Abkommen Neue Nachrichten zum USA/EU-Handelskonflikt Höhere Risikobereitschaft am deutschen Aktienmarkt In...
Nach einer relativ ruhigen Woche kehrte am Montag die Volatilität bei der TRY zurück, da die Türkei nach einer einwöchigen Handelspause...
Inflationsdaten aus Europa und den USA im Mittelpunkt EMIs aus China könnten entscheidende Hinweise liefern Ifo-Index für die Stimmung...
Brexit-Unsicherheiten geben Grund zur Sorge Stegner (SPD) mit Vorschlägen für höheres Rentenniveau DE30 mit starkem Start in die...
Zusammenfassung: Kenia plant die Verwendung der Blockchain-Technologie für Echzeit-Umfragen Wird die US SEC ihre Meinung bezüglich...
Zusammenfassung: Italien EU Streit wird durch Flüchtlinge angeheizt DE30 hat es wiedereinmal nicht geschafft den Widerstand zu durchbrechen chinesische...
Zusammenfassung Das Treffen in Jackson Hole zieht heute die gesamte Aufmerksamkeit auf sich US Amerikanische Verbrauchsgüter stehen am Nachmittag...
US-amerikanische SEC lehnt Anträge für Bitcoin-ETFs ab Neue Revolut-Karte ermöglicht Cashback in Kryptowährungen Bitcoin unterschreitet...
Flache Eröffnung, leicht bullische Tendenz am Morgen Neuer Impuls notwendig für höhere Kurse Abpraller am Widerstand könnte...
Mehrere EU-Spitzenpositionen werden nächstes Jahr neu besetzt DE30 notiert immer noch unterhalb der Widerstandszone Deutsche Bank (DBK.DE)...
EMIs aus europäischen Volkswirtschaften am Vormittag US-Daten: EMIs und Verkäufe neuer Häuser EZB-Sitzungsprotokoll der letzten...
