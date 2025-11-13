Wirtschaftskalender: Tag der Einkaufsmanagerindizes
EMIs aus europäischen Volkswirtschaften am Vormittag US-Daten: EMIs und Verkäufe neuer Häuser EZB-Sitzungsprotokoll der letzten...
Die Europäische Kommission hat ein neues Wettbewerbsverfahren gegen Alphabet (Google) gestartet – und die Alphabet Aktie reagiert mit deutlichen Verlusten. Der Vorwurf: Google soll seine eigenen kommerziell verbundenen Inhalte in den Suchergebnissen bevorzugt haben und damit gegen den Digital...
Infineon Technologies zählt zu den führenden Halbleiterherstellern Europas und spielt eine Schlüsselrolle im globalen Technologiemarkt. Das deutsche Unternehmen überzeugt durch ein breit diversifiziertes Produktportfolio – ein klarer Vorteil in einem zunehmend volatilen Marktumfeld. ►...
Der Black Friday 2025 ist mehr als nur ein Shopping-Event – er markiert den Start der wichtigsten Umsatzperiode für den globalen Einzelhandel und insbesondere den E-Commerce-Sektor. Für Anleger bedeutet das: Die Börse reagiert empfindlich auf Konsumdaten, die Rückschlüsse...
