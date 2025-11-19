DE30: Keine Besserung in Sicht
Flache Eröffnung, bärische Tendenz DE30 nähert sich gestrigen Tiefs Können Bullen dem Abwärtsdruck Stand halten? Sollte...
Die Energieversorgung in den USA steht vor einem Wendepunkt – und mitten in diesem Szenario rückt die Constellation Energy Aktie (CEG.US) erneut in den Fokus der Anleger. Die US-Regierung hat dem Unternehmen eine milliardenschwere Finanzierung bewilligt, um ein stillgelegtes Atomkraftwerk...
Die Kryptowährungen starteten schwach in die neue Woche: Bitcoin fiel in der Nacht kurzzeitig Richtung 92.500 USD und gab damit seine Jahresgewinne vollständig ab. Auch Ethereum rutschte wieder unter die Marke von 3.000 USD. Diese Marktbewegung sorgte erneut für Schlagzeilen in den Bitcoin...
DAX Prognose & Analyse – Aktueller Wochenausblick (KW 47 / 2025) - DAX Aktuell Die wichtigsten Punkte Der DAX konnte sich in der abgelaufenen Handelswoche zwar wieder über SMA20 (aktuell bei 24.125 Punkten) bzw. die SMA50 (aktuell bei 24.028 Punkten) schieben, hat sich aber...
Flache Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten DE30 könnte weiter von Unterstützung abprallen Bayer (BAYN.DE) steigt,...
Kanadischer VPI heute im Fokus der Anleger Vorläufige Werte der Uni-Michigan für August Baker Hughes-Bericht zu den US-Ölbohrungen Am...
Trump bekräftigt seine Position gegenüber der Türkei Worte vom türkischen Finanzminister zeigen Wirkung DE30: Viele Widerstände...
Europäische Aktienmärkte eröffnen höher, Ausnahme ITA40 Italienische Anleihen verlieren weiter an Wert Henkel (HEN3.DE) fällt,...
Am Donnerstag signalisierten die USA und China Gesprächsbereitschaft im Handelsstreit und sorgten damit für etwas bessere Stimmung. Allerdings...
Keine Zinsänderung der Norges Bank zu erwarten Britischen Einzelhandelsumsätze sollten sich im Juli erholen US-Immobilienmarktdaten aus...
Katar investiert 15 Mrd. USD in türkische Wirtschaft Ende August finden Gespräche zwischen den USA und China statt Der DE30 kann sich...
Bärische Eröffnung, Unentschlossenheit am Morgen Widerstand bei 12.430 Punkten wird respektiert DE30 bewegt sich auf gefährlichem...
Können die britischen Inflationsdaten das GBP stützen? US-Einzelhandelsumsätze: Update zu Konsumausgaben Wöchentlicher DoE-Bericht...
Präsident Erdogan reagiert mit Gegenstrafzöllen Bundeskanzlerin Merkel fordert strikte Linie beim Brexit DE30-Bullen versuchen den Kurs...
USDTRY steigt, da Türkei sich in einer Währungskrise befindet Aufwärtspotenzial für USD nach Durchbruch der Widerstandszone? Gold...
Bullische Eröffnung, starker früher Handel Gewinne nicht nachhaltig, Gap-Close am Mittag Weiteres Abwärtspotenzial könnte freigesetzt...
Europäischen Aktienmärkte nach TRY-Aufwertung etwas höher DE30 versucht seine jüngsten Verluste auszugleichen RWE (RWE.DE)...
GBP notiert vor Arbeitsmarktbericht geringfügig höher BIP-Daten aus der Eurozone API-Bericht zu den Rohöllagerbeständen am Abend Der...
Elon Musk plant Rückkauf von Tesla-Aktien, Saudi-Arabien als pontenzieller Investor TRY gerät weiter unter Druck, EURTRY und USDTRY mit...
Bitcoin erreicht über 50% der Krypto-Marktkapitalisierung Panafrikanische Bank veröffentlicht Krypto-Bericht Krypto-Enthusiasten wollen...
Bärisches Gap, wenig Volatilität im Anschluss DE30 scheint weiterhin Unterseite zu favorisieren Nächste Unterstützung bei 12.100...
Europäische Aktien eröffnen tiefer nach Unsicherheiten in der Türkei DE30: Nächste übergeordnete Unterstützung bei 12.100...
In der kommenden Woche erhalten wir zahlreiche makroökonomische Veröffentlichungen, insbesondere aus den USA und Großbritannien. Wie immer...
