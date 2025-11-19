mehr
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld.

Marktanalysen

Constellation Energy Aktie steigt – Atomenergie erlebt Comeback

19. November 2025

Die Energieversorgung in den USA steht vor einem Wendepunkt – und mitten in diesem Szenario rückt die Constellation Energy Aktie (CEG.US) erneut in den Fokus der Anleger. Die US-Regierung hat dem Unternehmen eine milliardenschwere Finanzierung bewilligt, um ein stillgelegtes Atomkraftwerk...

Mehr

Krypto-News: Bitcoin versucht, den Ausverkauf zu stoppen 📌ETFs-Nettoabflüsse setzen Kryptowährungen unter Druck

17. November 2025

Die Kryptowährungen starteten schwach in die neue Woche: Bitcoin fiel in der Nacht kurzzeitig Richtung 92.500 USD und gab damit seine Jahresgewinne vollständig ab. Auch Ethereum rutschte wieder unter die Marke von 3.000 USD. Diese Marktbewegung sorgte erneut für Schlagzeilen in den Bitcoin...

Mehr

DAX: Das kurzfristige Abwärtspotential überwiegt! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse 🔴 Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

16. November 2025

DAX Prognose & Analyse – Aktueller Wochenausblick (KW 47 / 2025) - DAX Aktuell Die wichtigsten Punkte  Der DAX konnte sich in der abgelaufenen Handelswoche zwar wieder über SMA20 (aktuell bei 24.125 Punkten) bzw. die SMA50 (aktuell bei 24.028 Punkten) schieben, hat sich aber...

Mehr

17. August 2018
16. August 2018
15. August 2018
14. August 2018
13. August 2018

Marktsentiment

Sind andere Trader derzeit Long oder Short? Was machen die anderen Trader:

Top Instrumente

Die größten Kursbewegungen, Plus und Minus, die Tops & Flops an den Märkten:

Schließe dich weltweit
2 000 000 Investoren an

Jetzt investieren App herunterladen App herunterladen