mehr
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld.

Marktanalysen

DAX: Weiter Bärisch! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse 🔴 Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

23. November 2025

DAX Prognose & Analyse – Aktueller Wochenausblick (KW 48 / 2025) - DAX Aktuell Die wichtigsten Punkte  Der Aktienindex DAX hat in den letzten Handelstagen deutlich an Substanz verloren. Es ging zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 23.867 Punkten) bzw. die SMA50 (aktuell...

Mehr

Gold Analyse & Prognose 🟡 Verkümmern die Aufwärtsbewegungen weiter?! - Wochenausblick zum Goldpreis

22. November 2025

Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Aktueller Wochenausblick 48/2025 zum Goldpreis KEY TAKEAWAYS Der Goldpreis konnte sich in den letzten Handelstagen etwas erholen. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass es im Rahmen der Erholung über die SMA20 (aktuell bei 4.041,8 US-Dollar)...

Mehr

Bitcoin Aktuell: Panik am Markt – was bedeutet das für die Bitcoin Prognose? 📉

22. November 2025

Bitcoin aktuell erlebt eine der heftigsten Abverkäufe der vergangenen Jahre. Die Kryptowährung fiel zeitweise auf die Marke von 80.000 USD, begleitet von massiven Kapitalabflüssen und einem dramatischen Stimmungsumschwung am Markt. Besonders bemerkenswert: Die Korrektur fällt ausgerechnet...

Mehr

22. August 2018
21. August 2018
20. August 2018
17. August 2018
16. August 2018

Marktsentiment

Sind andere Trader derzeit Long oder Short? Was machen die anderen Trader:

Top Instrumente

Die größten Kursbewegungen, Plus und Minus, die Tops & Flops an den Märkten:

Schließe dich weltweit
2 000 000 Investoren an

Jetzt investieren App herunterladen App herunterladen