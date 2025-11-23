DE30 kann 12.600-Marke erneut verteidigen
Flache Eröffnung, Abwärtspotenzial im frühen Handel DE30 verteidigt 12.600 Punkte-Marke Test der 200-Tage-Linie könnte bevorstehen Der...
Marktanalysen
DAX Prognose & Analyse – Aktueller Wochenausblick (KW 48 / 2025) - DAX Aktuell Die wichtigsten Punkte Der Aktienindex DAX hat in den letzten Handelstagen deutlich an Substanz verloren. Es ging zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 23.867 Punkten) bzw. die SMA50 (aktuell...
Mehr
Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Aktueller Wochenausblick 48/2025 zum Goldpreis KEY TAKEAWAYS Der Goldpreis konnte sich in den letzten Handelstagen etwas erholen. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass es im Rahmen der Erholung über die SMA20 (aktuell bei 4.041,8 US-Dollar)...
Mehr
Bitcoin aktuell erlebt eine der heftigsten Abverkäufe der vergangenen Jahre. Die Kryptowährung fiel zeitweise auf die Marke von 80.000 USD, begleitet von massiven Kapitalabflüssen und einem dramatischen Stimmungsumschwung am Markt. Besonders bemerkenswert: Die Korrektur fällt ausgerechnet...
Mehr
Flache Eröffnung, Abwärtspotenzial im frühen Handel DE30 verteidigt 12.600 Punkte-Marke Test der 200-Tage-Linie könnte bevorstehen Der...
Türkische Lira erreicht neues Rekordtief gegenüber USD Treffen in Washington endet mit Enttäuschung Absicherungskosten gegen Lira-Abwertung...
Europäische Aktienmärkte eröffnen am Donnerstag etwas tiefer DE30 bleibt weiterhin in Konsolidierung stecken Adidas (ADS.DE) legt...
Wie erwartet keine Zinserhöhung der RBNZ, Projektionen werden jedoch verschoben Chinesischer VPI beschleunigt sich, während EPI im Juli...
Relativ ruhiger Tag an der Datenfront US-Daten: EPI und Arbeitsmarktdaten Kanadische Baubeginne am Nachmittag In der Tat gab es seit dem US-Börsenschluss...
Weitere Schweizer Bank bietet Krypto-Dienstleistungen an Oleksandr Stelmakh erwägt Verwendung von Blockchain-Technologie bei Wahlen Bitcoin...
Flache Eröffnung, Abwärtsdruck vom frühen Handel abgewehrt DE30 schafft es zurück in die Gewinnzone Test der 200-Tage-Linie...
Europäische Aktienmärkte mit moderaten Rückgängen DE30 scheitert am bullischen Trendkanal Münchener Rück (MUV2.DE)...
RBNZ-Treffen am heutigen Abend, NZD könnte von dem Ereignis profitieren Wöchentliches Update der DoE zu den Rohöllagerbeständen...
Trump macht klare Ansage für Unternehmen, die mit dem Iran Geschäfte machen DE30 bereits in der ersten Handelsstunde mit Verlusten EUR...
Geldpolitischer Kurs der RBA unverändert, leicht dovische Bemerkung Japanisches Lohnwachstum deutlich über Erwartungen Laut Reuters zog...
Nikkei (JAP225) könnte Ausbruch aus Konsolidierung vornehmen EURUSD unterschreitet untere Grenze des Dreiecksmusters Kupfer (COPPER) bemüht...
Deutscher Aktienmarkt führt Gewinne bei europäischer Eröffnung an Deutsche Industrieproduktion enttäuschte im Juni und bestätigt...
Wöchentlicher API-Bericht dürfte signifikanten Rückgang der Lagerbestände zeigen Kanadischer Ivey-EMI mit besseren Erwartungen...
US-Regierung mit neuen Sanktionen gegenüber dem Iran EZB-Bilanzsumme steigt auf ungefähr 2,5 Bio. EUR DE30 mit bullischer Tendenz im frühen...
Chinesische Daten diese Woche unter den wichtigsten Veröffentlichungen Kanadische Investoren warten auf Arbeitsmarktbericht US-Verbraucherpreisindex...
Der US-Dollar brach auf breiter Front ein, nachdem die chinesische Zentralbank die Mindestreserve für den Handel mit Devisentermingeschäften...
Der NFP-Bericht aus den USA beeindruckte die Anleger nicht, da die Beschäftigung nur um 157 Tsd. anstieg (erwartet wurde ein Anstieg von 190 Tsd.)....
Flache Eröffnung, leicht bullische Tendenz im frühen Handel Verhalten an Widerstand/Unterstützung bei 12.600 Punkten entscheidend Abwärtsbewegung...
EU hilft von heißem Wetter betroffenen Landwirten DE30 versucht Widerstand bei 12.600 Punkten zu überwinden Allianz (ALV.DE): Performance...
Das angegebene Wohnsitzland wird nicht bedient. Wähle ein anderes Land aus.
Eine Änderung der Sprache wirkt sich auf den Wechsel des Regulierers aus