CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Marktanalysen

Silber Kurs: Knappheit in China & bullische Formation

26. November 2025

Der Silber Kurs steht erneut im Mittelpunkt der Rohstoffmärkte. China – einer der größten Akteure im globalen Silberhandel – meldet dramatisch niedrige Reserven, während die Exporte nach London im Oktober ein Rekordniveau erreichen. Diese Entwicklungen verschärfen...

Alibaba nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen: Wird sich die abweichende Strategie auszahlen?

25. November 2025

Alibaba gilt seit Jahren als chinesisches Pendant zu Amazon und dominiert den E-Commerce-Sektor. Doch ähnlich wie Amazon wird auch Alibaba zunehmend von Investoren im Kontext von künstlicher Intelligenz (AI) und Cloud-Technologien bewertet. Trotz dieser Verschiebung bleibt das Kerngeschäft...

DAX: Weiter Bärisch! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse 🔴 Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

23. November 2025

DAX Prognose & Analyse – Aktueller Wochenausblick (KW 48 / 2025) - DAX Aktuell Die wichtigsten Punkte  Der Aktienindex DAX hat in den letzten Handelstagen deutlich an Substanz verloren. Es ging zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 23.867 Punkten) bzw. die SMA50 (aktuell...

Marktsentiment

Top Instrumente

