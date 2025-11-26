Kryptowährungen kämpfen zu Beginn der Handelswoche um Richtung
Capital One erwägt Verwendung der Blockchain-Technologie im Authentifizierungsprozess Chinesischer E-Commerce-Gigant JD.com startet “Blockchain...
Der Silber Kurs steht erneut im Mittelpunkt der Rohstoffmärkte. China – einer der größten Akteure im globalen Silberhandel – meldet dramatisch niedrige Reserven, während die Exporte nach London im Oktober ein Rekordniveau erreichen. Diese Entwicklungen verschärfen...
Alibaba gilt seit Jahren als chinesisches Pendant zu Amazon und dominiert den E-Commerce-Sektor. Doch ähnlich wie Amazon wird auch Alibaba zunehmend von Investoren im Kontext von künstlicher Intelligenz (AI) und Cloud-Technologien bewertet. Trotz dieser Verschiebung bleibt das Kerngeschäft...
DAX Prognose & Analyse – Aktueller Wochenausblick (KW 48 / 2025) - DAX Aktuell Die wichtigsten Punkte Der Aktienindex DAX hat in den letzten Handelstagen deutlich an Substanz verloren. Es ging zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 23.867 Punkten) bzw. die SMA50 (aktuell...
Flache Eröffnung, starker früher Handel Eroberung der 12.430 Punkte entscheidend Trader sollten trotz Optimismus vorsichtig bleiben Dem...
Finanzminister Scholz fordert Türkei auf, dem IWF-Hilfsprogramm beizutreten DE30 bewegt sich in Richtung 12.350-Punkte EU entscheidet heute...
Die türkische Krise dürfte auch in dieser Woche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dennoch bietet der Wirtschaftskalender einige interessante...
Viele Fragen bezüglich der Zukunftspläne der türkischen Regierung Schärfere Überwachung Griechenlands nach Ende der Hilfsprogramme...
Flache Eröffnung, bärische Tendenz DE30 nähert sich gestrigen Tiefs Können Bullen dem Abwärtsdruck Stand halten? Sollte...
Flache Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten DE30 könnte weiter von Unterstützung abprallen Bayer (BAYN.DE) steigt,...
Kanadischer VPI heute im Fokus der Anleger Vorläufige Werte der Uni-Michigan für August Baker Hughes-Bericht zu den US-Ölbohrungen Am...
Trump bekräftigt seine Position gegenüber der Türkei Worte vom türkischen Finanzminister zeigen Wirkung DE30: Viele Widerstände...
Europäische Aktienmärkte eröffnen höher, Ausnahme ITA40 Italienische Anleihen verlieren weiter an Wert Henkel (HEN3.DE) fällt,...
Am Donnerstag signalisierten die USA und China Gesprächsbereitschaft im Handelsstreit und sorgten damit für etwas bessere Stimmung. Allerdings...
Keine Zinsänderung der Norges Bank zu erwarten Britischen Einzelhandelsumsätze sollten sich im Juli erholen US-Immobilienmarktdaten aus...
Katar investiert 15 Mrd. USD in türkische Wirtschaft Ende August finden Gespräche zwischen den USA und China statt Der DE30 kann sich...
Bärische Eröffnung, Unentschlossenheit am Morgen Widerstand bei 12.430 Punkten wird respektiert DE30 bewegt sich auf gefährlichem...
Können die britischen Inflationsdaten das GBP stützen? US-Einzelhandelsumsätze: Update zu Konsumausgaben Wöchentlicher DoE-Bericht...
Präsident Erdogan reagiert mit Gegenstrafzöllen Bundeskanzlerin Merkel fordert strikte Linie beim Brexit DE30-Bullen versuchen den Kurs...
USDTRY steigt, da Türkei sich in einer Währungskrise befindet Aufwärtspotenzial für USD nach Durchbruch der Widerstandszone? Gold...
Bullische Eröffnung, starker früher Handel Gewinne nicht nachhaltig, Gap-Close am Mittag Weiteres Abwärtspotenzial könnte freigesetzt...
Europäischen Aktienmärkte nach TRY-Aufwertung etwas höher DE30 versucht seine jüngsten Verluste auszugleichen RWE (RWE.DE)...
GBP notiert vor Arbeitsmarktbericht geringfügig höher BIP-Daten aus der Eurozone API-Bericht zu den Rohöllagerbeständen am Abend Der...
