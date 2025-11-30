mehr
Marktanalysen

DAX: Stabilisierung oder Fehlausbruch?! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse 🔴 Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

30. November 2025

DAX Prognose & Analyse – Aktueller Wochenausblick (KW 49 / 2025) - DAX Aktuell Die wichtigsten Punkte  Der deutsche Aktienindex DAX hat sich, nachdem er deutlich gefallen ist, stabilisieren und in den letzten Handelstagen erholen können. Aus dem Tageschart kann herausgelesen...

Mehr

Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴Russell 2000, USDJPY, OIl.WTI

29. November 2025

Der Dezember beginnt – und mit ihm der entscheidende letzte Handelsmonat des Jahres 2025. Die internationalen Finanzmärkte stehen vor einer Woche voller richtungsweisender Ereignisse: neue US-Konjunkturdaten vor dem Fed-Meeting, fortgesetzte Friedensgespräche zwischen Ukraine und Russland...

Mehr

Gold Analyse & Prognose 🟡 Die Bullen rennen wieder! - Wochenausblick zum Goldpreis

29. November 2025

Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Aktueller Wochenausblick 49/2025 zum Goldpreis KEY TAKEAWAYS Der Goldpreis konnte sich bereits in der zurückliegendenHandelswoche wieder über die SMA20 (aktuell bei 4.086,5 US-Dollar) schieben und sich nachfolgend darüber etablieren....

Mehr

