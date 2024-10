09:09

Wirtschaftskalender: Die Märkte atmen vor den Nvidia-Q2-Ergebnissen durch. Sekundärdaten aus Europa und EIA-Lagerbestände

Gemischte Stimmung in Asien und Schwäche in China setzen die Indizes in Europa nicht unter Druck. DAX, CAC40 und FTSE-Kontrakte legen leicht zu. Die...