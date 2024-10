14:35

Eilmeldung: US-PCE-Daten höher als erwartet!

Preisindex: 4,2% vs. 4,1% erwartet vs. 5,0% zuvor (im Jahresvergleich) Preisindex 0,1% vs. 0,1% erwartet vs. 0,3% zuvor (im Jahresvergleich) *** Besonders...