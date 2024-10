07:31

S&P 500: Dritter Verlusttag in Folge - unerwartet hohe Inflation belastet | 14.07.2022 | XTB

Der S&P 500 fällt nach dem Abpraller am 50%-Retracement für den dritten Tag in Folge. Der DE30 notiert weiterhin in der Nähe des Jahrestiefs....