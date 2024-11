US Präsidentschaftswahl 🔴 Handelsszenarien für Nasdaq 100, Gold und Bitcoin

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird es spannend: es wird ein neuer US-Präsident gewählt. Für uns als Trader ist aber vielmehr von Interesse, welche Märkte am ehesten und vor allem wie reagieren dürften. US Präsidentschaftswahl – Handelsszenarien für...

Mehr