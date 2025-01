DAX: 21.000 Punkte-Marke bald erklommen! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse am 19.01.25 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

In der zurückliegenden Handelswoche erklomm der DAX Index neue All-time-highs, und die Wahrscheinlichkeit is groß, dass auch die 21.000-Punkte-Marke bald genommen worden ist! Das Tageschart ist aktuell als uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Solange der DAX per Tagesschluss über...

