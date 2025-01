100 Amtshandlungen von Trump: Eine Liste der vom 47. Präsidenten der USA unterzeichneten Durchführungsbestimmungen 🖋️📄

Der erste Tag der Präsidentschaft von Donald Trump war nicht nur von feierlichen Veranstaltungen geprägt. Laut The New York Times unterzeichnete der 47. Präsident der USA am Tag seiner Amtseinführung „fast 100 Executive Orders“, die den ersten Schritt zur Umsetzung seiner...

Mehr