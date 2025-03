DAX: Den Bullen reiten! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Die zurückliegende Handelswoche hat ein Plus von rund 2% gebracht! Und es kann so weitergehen. Das DAX Tageschart ist nach wie vor uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Solange es der Index per Tagesschluss schafft, sich über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts...

