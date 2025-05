Microsoft mit starken Zahlen und Ausblick 🔴 Aktie zurück über 200-Tagelinie

Während im Großteil Europas und auch in Deutschland die Börse am 01.05. geschlossen bleibt, wird in den USA gehandelt und der heutige Fokus wird ganz besonders auf Microsoft (Ticker: MSFT) liegen, jenem Unternehmen, das am Mittwochabend nachbörslich Zahlen für sein abgelaufenes...

