Bitcoin mit enger Konsolidierung zwischen $102.000 und $104.000 🔴 Break auf neue Allzeithochs voraus?

In der letztwöchigen Bitcoin Betrachtung hatten wir eine zeitnahe Rückeroberung der $100.000 Marke thematisiert, die wir in der vergangenen Handelswoche dann auch am Donnerstag zu sehen bekommen haben. Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin Handelsideen 🔴...

