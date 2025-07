Bessent mit positiven Hinweisen auf Gespräche mit der EU und China 💡

Die j√ľngsten √Ąu√üerungen von US-Finanzminister Bessent deuten auf eine positive Wende in den globalen Wirtschaftsbeziehungen hin, insbesondere in Bezug auf China und die EU. Bessent betonte, dass die USA keine Abkopplung von China anstreben, sondern vielmehr eine Risikominderung in der Lieferkette. Diese Unterscheidung beruhigt Investoren, die eine R√ľckkehr zu gro√üen globalen Handelsspannungen und Unterbrechungen der Lieferketten bef√ľrchtet hatten. Bessents √Ąu√üerungen, dass die USA ‚Äěback on track‚Äú mit den Verhandlungen mit China seien und sich ‚Äěin einer guten Position‚Äú bef√§nden, um gr√∂√üere strukturelle Fragen zu er√∂rtern, haben die Marktstimmung verbessert. Investoren interpretieren dies als Zeichen daf√ľr, dass die beiden gr√∂√üten Volkswirtschaften der Welt auf mehr Stabilit√§t und Zusammenarbeit zusteuern, wodurch das Risiko von Handelskriegen oder Z√∂llen, die das Wachstum behindern k√∂nnten, sinkt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Er√∂ffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Dar√ľber hinaus best√§tigte Bessent verbesserte Gespr√§che mit der EU, was darauf hindeutet, dass die diplomatischen Beziehungen und Handelsgespr√§che reibungsloser verlaufen als zuvor. Ihre Anerkennung des ‚Äěinnovativen‚ÄĚ Ansatzes Japans in Wirtschaftsfragen und bei der Erreichung wichtiger Ziele (wie der 15-prozentigen Handelsschwelle) deutet ebenfalls auf ein kooperatives, l√∂sungsorientiertes globales Umfeld hin. Die Marktstimmung ist infolgedessen vorsichtig optimistisch geworden. Aktien und Risikoanlagen d√ľrften von diesen Signalen der Deeskalation und des proaktiven Engagements profitieren. Sichere H√§fen wie US-Staatsanleihen verzeichneten eine ged√§mpfte Nachfrage, w√§hrend Sektoren mit globaler Handelspr√§senz wie Technologie, Fertigung und Rohstoffe aufgrund des nachlassenden Risikos einer erzwungenen Entkopplung oder pl√∂tzlicher politischer Schocks wieder auf Interesse stie√üen. Der von Bessent vorgegebene Ton untermauert die Einsch√§tzung einer stabilisierten, besser vorhersehbaren Lage f√ľr den globalen Handel und die globalen Investitionen. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 23.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. ¬† ¬† ¬†GEWUSST WIE! Auch an der B√∂rse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube!¬†21 B√∂rsen-Tutorials f√ľr alle Anf√§nger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat.  Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswählen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswählen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen.  Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.

Teil 18: Verluste an der Börse managen und begrenzen! - Alles zum Risikomanagement        

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzu√§ndern oder zu erg√§nzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einsch√§tzung, Idee oder Prognose √§ndert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten k√∂nnen anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von W√§hrungsschwankungen erh√∂hen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere W√§hrung als die offizielle W√§hrung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ans√§ssig ist bzw in welcher W√§hrung das Handelskonto gef√ľhrt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und pr√ľft nicht, ob eine Anlageentscheidung f√ľr die Kunden steuerlich g√ľnstig ist. Die steuerliche Behandlung h√§ngt von den pers√∂nlichen Verh√§ltnissen eines Kunden ab und kann k√ľnftig √Ąnderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments k√∂nnen steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS f√ľr CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.